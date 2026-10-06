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Die deutsche Analyse zur dritten Welle der Europäischen EMIS-Internetbefragung ist da: Der nationale Bericht zum "Europäischen Internet-Survey für Männer, die Sex mit Männern haben und trans Personen" (EMIS-2024) wurde am Mittwoch veröffentlicht (PDF). An der vom Bundesgesundheitsministerium geförderten Online-Umfrage von Deutscher Aidshilfe, Robert-Koch-Institut (RKI) und Universität Maastricht nahmen hierzulande 10.592 Personen teil. Die Befragten wurde im ersten Halbjahr 2024 durchgeführt  nach vorherigen Umfragen in den Jahren 2010 und 2017.



"Die Ergebnisse zeigen deutliche Fortschritte bei der HIV-Versorgung und veränderte Präventionsstrategien", fasst das RKI am Freitag zusammen. "Gleichzeitig machen sie deutlich, dass Präventionsangebote nicht alle Gruppen gleichermaßen erreichen und weiterhin gesundheitliche Ungleichheiten bestehen."

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Nahezu lückenlose HIV-Therapie, Wissenslücken bei anlassbezogener PrEP

Besonders positiv fallen die Zahlen zur medizinischen Versorgung von Menschen mit HIV aus: Bei 99,8 Prozent der Befragten mit Diagnose wurde eine ärztliche Betreuung eingeleitet, 99,5 Prozent befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung weiterhin in Behandlung. 99,1 Prozent erhielten eine antiretrovirale Therapie, und bei 95,5 Prozent war die Viruslast unter der Nachweisgrenze. Laut RKI bestätigt das die zentrale Bedeutung einer frühen Diagnose und wirksamen Behandlung  "sowohl für die Gesundheit der Menschen mit HIV als auch für die Prävention weiterer Übertragungen". Denn HIV-Positive mit einer Viruslast unter der Nachweisgrenze können das Virus nicht weitergeben (sogenannter Schutz durch Therapie).



Auch die HIV-Prävention selbst hat sich stark gewandelt. Neben Kondomen und Schutz durch Therapie gehört die Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) für viele zum Alltag: 31 Prozent der Befragten ohne HIV-Diagnose gaben an, das Schutzmedikament täglich oder anlassbezogen einzunehmen. Gleichzeitig zeigten sich Informationsdefizite: Fast die Hälfte der Befragten wusste nicht ausreichend über die PrEP-Einnahme bei Bedarf Bescheid. Zudem wussten Teilnehmende, die sich noch nie auf HIV hatten testen lassen, oft nicht, wo überhaupt Tests angeboten werden.



Deutlich mehr Tests auf sexuell übertragbare Infektionen, Nachholbedarf bei HPV



Bei anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI) verzeichnet der Bericht eine deutlich gestiegene Testbereitschaft. Der Anteil der Befragten, die in den vorangegangenen zwölf Monaten einen STI-Test machen ließen, stieg von 33 Prozent im Jahr 2010 auf 54 Prozent im Jahr 2024. Zu den am häufigsten diagnostizierten bakteriellen Infektionen zählten Gonorrhö und Syphilis.



Ein gemischtes Bild ergibt sich beim Impfschutz: Während Deutschland bei Impfungen gegen Hepatitis A, Hepatitis B und Mpox im europäischen Vergleich gut abschneidet, bestehen bei der HPV-Impfung weiterhin Wissenslücken  und laut Bericht fehlen ausreichende Impfangebote für die Zielgruppen. HPV-Impfungen schützen vor bestimmten Krebsarten wie Analkrebs sowie vor Feigwarzen, also hartnäckigen Hautwucherungen im Genital- und Analbereich.

Angst vor Outing in Praxen

Sorgen bereiten den Forschenden vor allem die Ergebnisse für jüngere sowie trans und nichtbinäre Menschen. Teilnehmende unter 25 Jahren wiesen häufiger Wissenslücken bei der HIV- und STI-Prävention auf und wurden von bestehenden Angeboten schlechter erreicht. Bei Männern, die Sex mit Männern haben, zeigte sich zudem ein klarer Zusammenhang: Wer weniger offen mit der eigenen sexuellen Orientierung umgeht, verfügt im Schnitt über weniger Präventionswissen und einen schlechteren Zugang zu Gesundheitsdiensten.



Besonders gravierend ist die Lage für trans und nichtbinäre Teilnehmende: 62 Prozent gaben an, bereits Angst davor gehabt zu haben, Gesundheitsdienste in Anspruch zu nehmen, "weil sie befürchteten, jemand könnte erfahren, dass sie trans sind".



"Medizinische Angebote allein reichen nicht aus"



Aus den Daten leitet das RKI klaren politischen und gesellschaftlichen Handlungsbedarf ab: "Die Ergebnisse zeigen, dass medizinische Angebote allein nicht ausreichen. Neben Testungen, PrEP, Impfungen und einer guten Versorgung sind psychosoziale Unterstützung sowie der Abbau von Stigmatisierung und Diskriminierung entscheidend."



Die erreichten Fortschritte bei HIV-Prävention und -Versorgung seien zwar erheblich, so das Fazit des Gesundheitsinstituts. "Damit diese Erfolge allen zugutekommen, müssen insbesondere junge Menschen besser erreicht, die HPV-Impfung gestärkt und Gesundheitsangebote für trans und nichtbinäre Personen bedarfsgerecht und diskriminierungsfrei gestaltet werden." (cw)