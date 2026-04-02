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Der Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly will trotz seiner Verurteilung durch ein russisches Gericht auch künftig beim Karneval in Deutschland Kremlchef Wladimir Putin kritisieren. "Wir bauen natürlich auch weiterhin Russland- und Putin-kritische Wagen", sagte der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur anlässlich einer neuen Ausstellung in Bonn.



Das Kunstmuseum hat dem Satiriker unter dem Titel "Wagen und Widerstand" eine Sonderschau gewidmet, die bis zum 14. März 2027 zu sehen ist.



Ein Gericht in Moskau hatte Tilly Anfang April in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Lagerhaft verurteilt (queer.de berichtete). Er habe sich mit seinen Darstellungen im Düsseldorfer Rosenmontagszug der Verletzung religiöser Gefühle und der Verbreitung von Falschnachrichten über die russischen Streitkräfte schuldig gemacht, hieß es zur Begründung. Mit seinen Karnevalswagen hatte Tilly unter anderem mehrfach den von Putin befohlenen Krieg in der Ukraine angeprangert. Vor Gericht waren auch Tillys Karnevalswagen von 2014 und 2024 Thema, in denen Putin und Patriarch Kirill bei einem Zungenkuss bzw. beim Oralverkehr gezeigt wurden.

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Tilly: Habe keine Angst

"Ich fühle mich weder eingeschüchtert noch fühle ich mich bemüßigt, Angst zu haben", sagte Tilly. "Denn das ist ja das Ziel, das sie erreichen wollen: Dass wir hier alle irgendwie zittern vor Putins Macht  und das können wir natürlich nicht zulassen, dass sie damit Erfolg haben."



Die Ausstellung im Kunstmuseum zeigt Fotos, Skizzen und überwiegend kleine Nachbildungen seiner Mottowagen  die Originale wurden fast alle nach den Rosenmontagszügen traditionell zerstört. Eine der Ausnahmen ist ein Wagenelement von "Putins Blutbad" (2022).

Viele Politiker*innen bekommen ihr Fett weg

Zu sehen sind aber auch Motive zu vielen anderen Themen aus Tillys über 40-jährigen Schaffenszeit  angefangen mit seinem ersten Wagenentwurf, der Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl als Birne darstellt (1984). Tilly lässt US-Präsident Donald Trump die Freiheitsstatue schänden, kritisiert sexuellen Missbrauch in der Kirche und porträtiert AfD-Chefin Alice Weidel als Hexe. Auch Deutschlands Regierungschef Friedrich Merz (CDU), CSU-Chef Markus Söder und BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht bekommen ihr Fett weg.



"Wir freuen uns mega über diese Ausstellung", sagte die Intendantin der Kunsthalle, Claudia Emmert. In einer Zeit, in der Freiräume für Debatten immer enger würden, thematisiere die Schau die Bedeutung des Karnevals als zentralen gesellschaftlichen Freiraum der Demokratie. (dpa/cw)