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Heute, 03:18h 5 Min.

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Weil so vieles in der Politik liegen bleibt oder immer wieder verschoben wird, bis es irgendwann hinten runterfällt, bleibt die Erinnerung eine treue Gefährtin und das scheinbar einzig Verlässliche. So auch im Fall der Entschädigung von inter- und transgeschlechtlichen Menschen. Das Thema ist in den letzten Jahren sozusagen gut gereift, ohne dass eine der bisherigen Bundesregierungen der Forderung wenigstens ein wenig entgegengekommen wäre.



Grund genug für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH), Anfang November zu einer Fachtagung nach Berlin einzuladen, um unsere Erinnerung aufzufrischen und ein Update des Unerledigten zu geben: "Staatlich verantwortetes Unrecht an trans*, inter* und nicht-binären Menschen  Geschichte, Aufarbeitung und Verantwortung". Ich komme darauf zurück.



Eine kurze Hoffnung im Frühsommer



Allerdings sah es im Frühsommer dieses Jahres für einen Moment so aus, als könnte das Thema Entschädigung endlich auf die richtige Spur kommen. Denn die Tagesordnung der diesjährigen Justizminister*innenkonferenz wies als TOP 16 genau dieses Thema aus: "Aufarbeitung und Entschädigung der gendervarianten Menschen betreffenden historischen Gesetzgebung".



Was hier ein wenig verklausuliert in Hamburg zur Diskussion und Entscheidung gestellt wurde, meinte nichts anderes als das Unrecht, das zum einen intergeschlechtlichen Kindern durch geschlechtsnormierende medizinische Eingriffe angetan wurde, und zum anderen das, was transgeschlechtliche Menschen im Rahmen des Transsexuellengesetzes (TSG) als Zwangssterilisierung erfuhren.



Hinzu käme noch ein weiterer Aspekt: die bis 2008 bestehende Zwangsscheidung als Voraussetzung für eine Personenstandsänderung nach TSG. Denn dadurch wurden Ehen und Familien sozusagen von Staats wegen zerstört  mit allen psychosozialen Folgen für die Beteiligten.



Doch wie so oft hieß es schließlich auch hier: zu früh gefreut. Denn der Antrag wurde bekanntlich abgeschmettert (queer.de berichtete). Und das, obwohl klar war, dass die Geschädigten keine andere Chance auf Wiedergutmachung haben als durch eine politische Entscheidung, mit der die Politik die Verantwortung für geschehenes Unrecht übernimmt. Genau das hat sie verweigert, in schlechter deutscher Tradition. Aber Unrecht bleibt Unrecht.

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Aufarbeitung als erster Schritt

Dazu muss man wissen, dass der Gesetzgeber nicht für legislatives Unrecht haftet  als ob das positive Recht des Staates nicht den Grundrechten verpflichtet wäre. Immerhin hatte das Bundesverfassungsgericht 2011 festgestellt, dass der Staat eben nicht den "Nachweis der Fortpflanzungsunfähigkeit" als Voraussetzung für eine Personenstandsänderung verlangen darf. Im Grundgesetz festgeschrieben ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit  und das gilt selbstverständlich auch im Fall von Intergeschlechtlichkeit.



Nun gab es allerdings am anderen Ende der Elbe, also nicht in Hamburg, sondern in Dresden, die Konferenz der Gleichstellungs- und Familienminister*innen, und dort wurde wenigstens die Aufarbeitung des historischen Unrechts einstimmig beschlossen. Die Bundesregierung möge "eine bundesweite, unabhängige und wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung des historischen Unrechts gegenüber trans*, nicht-binären und inter* Personen" initiieren und fördern (queer.de berichtete).



Das geschah ebenfalls im Juni dieses Jahres, und eine Aufarbeitung wäre jedenfalls der erste Schritt hin zu einer Entschädigung beziehungsweise Wiedergutmachung. Wie aber geht es nun weiter? Ich will ja nicht behaupten, dass die Bundesregierung seit der Sommerpause nicht gearbeitet hätte. Aber von Aufarbeitung war bisher nirgendwo die Rede. Klar, hintenanstellen, lautet die Devise. Das tun die trans und inter Communitys in dieser Sache mindestens schon seit 2018, als die erste Initiative startete.

Beim Paragraf 175 dauerte es über 20 Jahre

Wie gut die Politik und wohl auch Teile der Gesellschaft mit Unrecht leben können  auch das haben wir in unguter Erinnerung. Erst 1994 wurde der Paragraf 175 abgeschafft (und auch nur, weil die Rechtsangleichung nach dem Einigungsvertrag dazu zwang). Und erst 2017 gab es die Rehabilitierung und eine daraus resultierende Entschädigung für Verurteilte. Zwischen 1949 und 1969 gab es ungefähr 50.000 Verurteilungen.



Hier zeigte sich, dass NS-Verfolgte in der Bundesrepublik noch lange sozial Deklassierte blieben. Gut, die Nachkriegszeit liegt weit hinter uns, aber gewisse Mentalitäten haben anscheinend überlebt. Der Soziologe Ralf Dahrendorf schrieb 1965 in seiner Studie "Gesellschaft und Demokratie in Deutschland": "Es gibt Winkel in dieser Gesellschaft, in denen die oft gedankenlose Unmenschlichkeit als System fortlebt."



Gerade der Umgang mit trans- und intergeschlechtlichen Menschen zeigt, wie viel Wahrheit in dieser Erkenntnis auch heute noch steckt. Deshalb darf der Beschluss aus Dresden nicht auf die lange Bank geschoben werden. Die Aufarbeitung des Unrechts wäre das Mindeste an Verantwortung. Und hier komme ich auf die eingangs erwähnte Fachtagung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld zurück. Die Redebeiträge sind inzwischen auf der Webseite der BMH veröffentlicht und zum Nachhören unbedingt empfohlen.



"Das macht etwas mit Menschen  wenn Unrecht nicht verantwortet wird"



Herausgreifen möchte ich zum Schluss die Rede von Tsepo Bollwinkel: "Das macht etwas mit Menschen  wenn Unrecht nicht verantwortet wird". Er beschrieb das Ausgeliefertsein an eine aberwitzige Pathologisierung, wie sie im TSG festgeschrieben war, zu Recht als etwas Schmerzvolles. Zwischenfrage: Wie steht es hier eigentlich um die Verantwortung der Sexualwissenschaft? Eine ihrer Koryphäen, nämlich Volkmar Sigusch, hatte immerhin späte Reue bekundet. Zu dem einen Schmerz kam ein weiterer, nämlich die Nichtaufarbeitung des begangenen Unrechts.



Bollwinkel erinnerte ebenso an die Gutachtenpraxis des TSG, verbunden mit der Erfahrung, wie sehr darin die Würde des Menschen angetastet und regelrecht angegrapscht werden konnte. Und dann die Zwangssterilisierung mit der Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke.



Wie kann eine Gesellschaft sich erlauben, so die allzu berechtigte Frage, darüber zu entscheiden, wer sich fortpflanzen darf und wer nicht? Der Gesetzgeber jedenfalls tat es. Drei Jahrzehnte lang war eine Grundrechtsverletzung legale Praxis. Um eine Personenstandsänderung zu erlangen, hatten trans Personen im Grunde keine Wahl. Umso wichtiger ist es Bollwinkel, dass es um Wiedergutmachung in einem umfassenden Sinne geht und nicht bloß um ein paar Euro als Entschädigung.