

Tilda Swinton in "Man to Man" (Bild: Rüdiger Glatz)

Heute, 03:36h 2 Min.

2 Min.

Tilda Swinton ist begehrt: Mehr als 34.000 Leute aus 105 Ländern haben sich für die Ticketlotterie registriert, um die britische Schauspielerin in ihrem Solo "Man to Man" im Berliner Ensemble zu sehen. Die Karten für die Vorstellungen im Februar 2027 wurden vergeben, wie das Ensemble mitteilte. Insgesamt gab es 5.616 Plätze bei acht Berlin-Vorstellungen.



Das Theater zeigte sich beeindruckt: Man sei überwältigt von dem riesigen Interesse aus der ganzen Welt, sagte Intendant Oliver Reese. "Die Lotterie war der richtige Weg, um möglichst vielen Menschen die gleiche Chance zu geben, diese Produktion zu sehen." Nach Angaben des Berliner Ensembles sind die Termine in Berlin die einzigen Vorstellungen auf europäischem Festland. Später werde die Performance in New York gezeigt.

- Werbung -



Solo-Stück "Man to Man"

"Man to Man" stammt vom deutschen Autor und Schauspieler Manfred Karge. Das Stück erzähle die Geschichte einer Frau, die nach dem Tod ihres Mannes dessen Identität und Arbeitsplatz in den 1930er Jahren annehme, um nicht verhungern zu müssen, schrieb das Berliner Ensemble.



Seit Freitag kann man sich in der App noch für die Restkartenlotterie registrieren, bei der nicht abgeholte oder zurückgegebene Karten verlost werden. Bisherige Teilnehmende der Ticketlotterie bleiben automatisch auch dafür angemeldet.

Außerdem haben Kino- und Popcorn-Liebhaber*innen in Berlin noch die Chance, Freikarten für zwei Personen für eine der Vorstellungen zu gewinnen. Im Rahmen einer Kooperation mit den Yorckkinos wurden in der "Man to Man"-Aktionspackung des hauseigenen Yorck-Popcorns fünf solcher sogenannten Goldenen Tickets versteckt. (dpa/cw)