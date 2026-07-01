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Heute, 03:54h 5 Min.

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Im Büro des Modemagazins "Runway" herrscht helle Aufregung. Kleiderständer werden über die Bühne geschoben, Anweisungen schallen durch den Raum, alle versuchen hektisch, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Dann erscheint die Frau, vor der alle zittern: Miranda Priestly. Zu den Klängen von "House of Miranda" betritt sie die Bühne, schikaniert die gesamte Redaktion mit einer Reihe unmöglicher Forderungen  und fertigt sie schließlich mit einem einzigen Satz ab: "That's all."



Im Kultfilm "Der Teufel trägt Prada" brauchte Meryl Streep kaum die Stimme zu erheben, um ihre Untergebenen in Angst und Schrecken zu versetzen. Nun muss Miranda Priestly auch noch singen. Während die Musicalfassung in Hamburg erst im Dezember ihre Deutschlandpremiere erlebt, läuft sie im Londoner Dominion Theatre bereits seit Ende 2024.



Dort verkörpert inzwischen Teri Hatcher die gefürchtete Chefredakteurin, bekannt aus der Fernsehserie "Desperate Housewives", die nicht zuletzt bei einem queeren Publikum Kultstatus genießt. Sie übernahm die Rolle im Oktober von Vanessa Williams, die ebenfalls zum Ensemble der Serie gehörte. Mehr als 1,3 Millionen Tickets wurden für die Londoner Produktion bereits verkauft, im September feierte sie ihre 800. Vorstellung. Auch wenn bei einem spontanen Besuch unter der Woche noch problemlos Plätze zu ergattern waren, gehört das Musical zu den kommerziellen Erfolgen des West End.

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Wer den Film liebt, muss keine bösen Überraschungen fürchten

Die Geschichte ist hinlänglich bekannt: Die junge Journalistin Andy Sachs landet als Assistentin bei der tyrannischen Miranda Priestly, deren Launen und unmöglichen Forderungen sie zunächst zur Verzweiflung treiben. Doch allmählich verfällt auch Andy der glamourösen Modewelt und gerät darüber in Konflikt mit ihrem bisherigen Leben.



Wer den Film liebt, muss keine bösen Überraschungen fürchten. Die Bühnenfassung hält sich eng an die Vorlage, einschließlich der berühmt gewordenen Bonmots. Wer erinnert sich etwa nicht an Mirandas beißenden Spott über einen Entwurf mit Blütenmotiven: "Blüten? Im Frühling? Wie originell." Auch ihre berühmte Lektion über Andys himmelblauen Pullover darf nicht fehlen: eine ebenso brillante wie herablassende Demonstration, wie die Entscheidungen der großen Modehäuser letztlich selbst bis in die Kleiderschränke von Menschen wie Andy hineinwirken, die sich für vollkommen unabhängig von der Mode halten. Doch neue Perspektiven auf die Geschichte eröffnet die Musicalfassung kaum. Stattdessen setzt sie auf Wiedererkennung, Tempo und Schauwerte.



Läuft bereits erfolgreich im Londoner Westend: Elton Johns Musical "The Devil Wears Prada" (Bild: Bert Hoffmann)

Die Songs von Elton John sind weit mehr als bloße Pausenfüller



Die eigentliche Entdeckung ist die Musik von Elton John. Seine Songs sind weit mehr als bloße Pausenfüller zwischen den bekannten Filmszenen. Viele Melodien gehen unmittelbar ins Ohr und setzen sich bis weit nach der Vorstellung in den Hirnwindungen fest. Die musikalischen Nummern fügen sich nicht nur selbstverständlich in die Handlung ein, sondern treiben sie durchaus auch voran.



Regisseur und Choreograf Jerry Mitchell, der bereits mit "Kinky Boots" Erfolge feierte, sorgt besonders zu Beginn für mitreißende Tanznummern. Allerdings ist nicht jede Choreografie so originell, wie es die glitzernde Ausstattung verspricht. Vieles ist solides Musicalhandwerk, professionell ausgeführt, aber ohne erwähnenswerte Kühnheit.



Ein schwules Lied für Nigel



Den stärksten queeren Akzent setzt eine Figur, deren Homosexualität im Film eher beiläufig thematisiert wird: Nigel, Mirandas schwuler Mitarbeiter und Andys wohlwollender Mentor, den Matt Henry eindrucksvoll verkörpert. Der Schauspieler wurde 2016 für seine Darstellung der Dragqueen Lola in der Londoner Produktion von "Kinky Boots" mit einem Olivier Award ausgezeichnet.



Setzt den stärksten queeren Akzent in der Musical-Version: Die Figur von Nigel, Mirandas schwulem Mitarbeiter und Andys wohlwollendem Mentor, den Matt Henry eindrucksvoll verkörpert (Bild: Axel Krämer)

Für Nigel wurde eine eigene musikalische Nummer geschrieben: In "Seen" erinnert er sich daran, was die Modewelt für ihn als einsamen schwulen Jungen bedeutete, der in den Hochglanzmagazinen erstmals Bilder eines Lebens jenseits seiner vertrauten Umgebung entdeckte. Dabei entsteht ein berührender Moment, in dem es um die Sehnsucht geht, gesehen und anerkannt zu werden. Matt Henry verleiht dieser Szene eine emotionale Glaubwürdigkeit, die über den ansonsten vorherrschenden Unterhaltungscharakter der Inszenierung hinausweist.



Eindrucksvolles Bühnenbild



Und natürlich sind da die Kostüme. Gregg Barnes hat eine Modewelt geschaffen, in der ein spektakuläres Outfit das nächste ablöst. Die Bühne verwandelt sich immer wieder in einen Laufsteg, auf dem aufwendige Roben, extravagante Silhouetten und raffinierte Stoffkombinationen präsentiert werden. Besonders eindrucksvoll sind die Szenen während der Pariser Modewoche vor der Kulisse des funkelnden Eiffelturms.



Überzeugend: das glamouröse Bühnenbild sowie Jenna Bonner als Andy und Matt Henry als Nigel (Bild: Matt Crockett)

Auch schauspielerisch überzeugt die Londoner Produktion, nicht zuletzt mit Jenna Bonner als Andy und Taila Halford als Emily. In Hamburg wird sich zeigen, ob die deutschsprachige Besetzung daran anknüpfen kann. Dort übernimmt Florence Kasumba die Rolle der Miranda Priestly. Die Schauspielerin ist unter anderem aus dem "Tatort" und den Marvel-Filmen bekannt, verfügt aber auch über reichlich Musicalerfahrung. Andy wird von Isabel Waltsgott gespielt, Nigel von Elindo Avastia.

Ob die messerscharfen Dialoge und Elton Johns Songs ihre Wirkung auch in deutscher Übersetzung entfalten, bleibt abzuwarten.



Die Londoner Produktion zeigt, dass sich der Stoff durchaus für ein Sing- und Tanzstück eignet. Doch eine Revolution des Musiktheaters ist daraus nicht geworden. Der Teufel muss sich hier mit musikdramatischer Konfektionsware begnügen  für ein Musical mit Prada-Siegel reicht es nicht ganz.