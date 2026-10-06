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Das ZDF-Biopic "Olivia" über die Dragqueen Olivia Jones hat den 3satPublikumspreis 2026 gewonnen. Das 3sat-Publikum entschied sich beim Film- und Serienfestival TeleVisionale in Weimar für den Film von Regisseur Till Endemann mit Johannes Hegemann in der Hauptrolle, wie der Sender am Freitag mitteilte. "Olivia" setzte sich gegen neun weitere Fernsehfilme durch, darunter "Nürnberg 45  Im Angesicht des Bösen" und der "Tatort: Fackel". Zusätzlich erhielt das Biopic den Fernsehfilmpreis der Studierenden.



Der Film erzählt die Lebensgeschichte von Oliver Knöbel, der als schwuler Außenseiter aus der Provinz nach St. Pauli aufbricht und dort zu Deutschlands bekanntester Dragqueen wird. Dabei zeigt er auch Ablehnung, Mobbing und Gewalt, die Olivia Jones erlebt hat. 3sat beschreibt den Film als "grell, berührend, humorvoll und politisch". queer.de-Autor Fabian Schäfer bezeichnete "Olivia" in seiner Filmkritik als "Queeres Empowerment zur Primetime".

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Dritte große Auszeichnung in diesem Jahr

Für "Olivia" ist es bereits die dritte große Auszeichnung in diesem Herbst. Im September gewann das Biopic den Deutschen Fernsehpreis als bester Fernsehfilm, die Verantwortlichen widmeten die Ehrung der queeren Community (queer.de berichtete).



Im Oktober wurde Johannes Hegemann beim Blauen Panther als bester Schauspieler ausgezeichnet. In seiner Dankesrede forderte er "ein ganz klares Bekenntnis zum Schutz von Minderheiten in diesem Land" (queer.de berichtete).

Der 3satPublikumspreis wird seit 30 Jahren vergeben. Veranstaltet wird die TeleVisionale von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und 3sat. Den Hauptpreis der Akademie erhielt in diesem Jahr "Acht" von Marie Kreutzer, der Deutsche Serienpreis ging an "Babylon Berlin". "Olivia" ist weiterhin im ZDF-Streamingportal abrufbar. (cw)