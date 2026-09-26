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Die FDP im nordrhein-westfälischen Landtag will die Meldestellen für queerfeindliche und rassistische Vorfälle abschaffen  und vertritt damit dieselbe Forderung wie die AfD. "Wir Freien Demokraten wollen diese vier Meldestellen abschaffen", sagte der FDP-Abgeordnete Alexander Steffen am späten Mittwochabend in einer Debatte über einen entsprechenden AfD-Antrag, wie die "Neue Westfälische" (Bezahlartikel) berichtet. Bei CDU, Grünen und SPD löste der Auftritt Entsetzen aus.



Pikant: Die Meldestellen sind ursprünglich ein FDP-Projekt. Auf den Weg gebracht hatte sie die frühere schwarz-gelbe Landesregierung (queer.de berichtete). Der damalige FDP-Integrationsminister Joachim Stamp sprach im Januar 2022 von einem "starken Zeichen gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung". Seit März 2025 können Betroffene und Zeug*innen Vorfälle online und anonym melden, unter anderem bei der Melde- und Informationsstelle Queerfeindlichkeit (MIQ NRW), die vom Queeren Netzwerk NRW getragen wird (queer.de berichtete).

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AfD hetzt gegen "Denunziationsstellen"

Die AfD spricht von "Denunziationsstellen" und sieht dahinter ein "grünes Netzwerk". Die Landesregierung habe bereits mehr als drei Millionen Euro in die Stellen "reingepumpt"  ohne "tatsächlichen Nutzen", sagte die AfD-Abgeordnete Enxhi Seli-Zacharias. Das Land solle die Förderung streichen.



Auch Steffen bezeichnete die Meldestellen als "grünes Projekt", das die CDU bezahle. Wer zum Beispiel ein "schwules Paar" auf offener Straße angreife, gehöre vor den Richter und nicht in die Statistik "irgendeines Vereins", so der FDP-Politiker Mit dem Geld sollten stattdessen Ermittler*innen gestärkt werden, die "echte Hasskriminalität" verfolgten.



Auf laute Zwischenrufe reagierte der 33-Jährige laut "Neuer Westfälischer" gereizt: "Ihre Reaktion ist so peinlich und Sie merken es nicht. Sie sind nicht Teil der Lösung, Sie sind Teil des Problems und die Meldestellen sind ebenfalls Teil des Problems." Steffen, früher Landesvorsitzender der Jungen Liberalen, war erst im Juli in den Landtag nachgerückt.

Meldestellen ersetzen keine Strafverfolgung

Dabei ersetzen die Meldestellen keine Strafverfolgung. Sie erfassen auch Diskriminierung unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, prüfen nicht, ob eine Straftat vorliegt, und geben keine Daten an die Polizei weiter. "Wer einen Vorfall zur Anzeige bringen möchte, muss dafür zur Polizei gehen", stellte das zuständige Ministerium klar. "Ziel ist es, die Queerfeindlichkeit, die Menschen erfahren, auf einer strukturellen, systematischen Ebene zu erfassen", erklärte das Queere Netzwerk NRW zum Start (queer.de berichtete). Im ersten Jahresbericht dokumentierte MIQ NRW 258 queerfeindliche Vorfälle aus dem Jahr 2025, am häufigsten ging es um Trans- und Schwulenfeindlichkeit. Alle vier Meldestellen zusammen verzeichneten 571 Vorfälle (queer.de berichtete).



"Wir erleben offensichtlich eine absolute Kehrtwende bei der liberalen Partei", sagte Grünen-Fraktionschef Mehrdad Mostofizadeh. Er nehme zur Kenntnis, "dass diese Partei sich endgültig davon verabschiedet hat, eine liberale Partei zu sein, die für Weltoffenheit steht". NRW-Integrationsministerin Verena Schäffer (Grüne) stellte fest, dass "die FDP sich verändert hat in den Debatten". Die Meldestellen erhellten das Dunkelfeld, so würden Menschen gehört, die sonst nicht gehört würden. Der SPD-Abgeordnete Thorsten Klute sprach von einer 180-Grad-Wende, eine Zusammenarbeit mit der FDP sei im Integrationsausschuss kaum noch möglich.



Dem AfD-Antrag stimmte die FDP am Ende dennoch nicht zu. Man wolle die Meldestellen zwar abschaffen, aber "mit dem Haushalt und dem Rechtsstaat  und nicht mit dem Pranger", erklärte Steffen. (mize)