Heute, 07:19h 3 Min.

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Ein Wochenende lang stehen in Köln queere Dokumentarfilme im Mittelpunkt: Bei der ersten Ausgabe der queeren Dokumentarfilmtage "doq" zeigt der Allerweltskino e.V. vom 11. bis 13. Dezember 2026 in den Lichtspielen Kalk insgesamt acht Filme.



Gerade heute sei es wichtig, queere Inhalte zu zeigen, betonen die Veranstaltenden: Die Zahl queerfeindlicher Angriffe steige, der gesellschaftliche Rechtsruck setze queere Menschen zunehmend unter Druck. Dem wolle "doq" etwas entgegensetzen.



"Inhalte jenseits des Hetero-Mainstreams haben es nach wie vor schwer im Kino, und auch Dokumentationen bekommen zu selten die große Leinwand, die sie verdienen", sagt queer.de-Autor Fabian Schäfer, der als Ehrenamtlicher beim Allerweltskino das "doq"-Programm zusammengestellt hat. "Mit den queeren Dokumentarfilmtagen bringen wir starke queere Dokus ins Kino  das ist der Ort, wo sie hingehören und ihre volle Kraft entfalten können."



Die Filme sollen unterhalten und zum Nachdenken und Diskutieren anregen. "Dokumentationen sind eine Chance. Sie zeigen echte Menschen und Lebensentwürfe  sie können uns inspirieren, rühren und aufklären", so Schäfer.

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"Hunky Jesus" als Eröffnungsfilm

In vier Vorstellungen läuft jeweils ein Lang- und ein Kurzfilm. Eröffnet wird das Festival am Freitag um 20 Uhr mit "Hunky Jesus" von Jennifer M. Kroot über die "Schwestern der Perpetuellen Indulgenz" und deren schrillen Oster-Wettbewerb in San Francisco. Begleitet wird die Vorführung von Schwester Rosa aus Berlin und Schwester Selket aus Köln.



Am Samstag um 17 Uhr folgt in Kooperation mit dem Institut français Köln "La belle année", ein essayistischer Dokumentarfilm über Verlust, Erinnerung  und die Lehrerin, die Regisseurin Angelica Ruffier als Jugendliche angehimmelt hat. Vorab läuft die Kurz-Doku "What are you looking for?", deren Regisseur Iqran Rasheed zu Gast sein wird.



Szene aus "Hunky Jesus" (Bild: Allerweltskino e.V.)

Am Samstagabend um 19.30 Uhr ist "Uncle Roy" als Deutschland-Premiere zu sehen: Darin porträtiert Keri Pickett ihren 93-jährigen Onkel Roy Blakey, einst Eiskunstlauf-Star und ein Pionier der homoerotischen Fotografie.



Den Abschluss bildet am Sonntag um 15 Uhr die NRW-Premiere von "Adam's Apple": Rund zwei Jahrzehnte lang hat die Filmemacherin Amy Jenkins die Transition ihres Sohnes Adam begleitet, der mit den Jahren selbst immer mehr zum Film beigetragen hat. Entstanden ist eine gemeinsame Doku über eine Familie, deren Weg nicht immer einfach, aber stets von Unterstützung und Liebe geprägt ist.

Veranstalter ist der gemeinnützige Allerweltskino e.V.

"Schon lange liegt uns das queere Kino am Herzen", sagt Felix Seifert, Leiter der Lichtspiele Kalk. "Deshalb passen die queeren Dokumentarfilmtage perfekt zu uns." Das großzügige Foyer des Kinos lädt dazu ein, vor und nach den Filmen ins Gespräch zu kommen.



Möglich wird das Festival durch ein Sponsoring von "nach morgen", einem Kölner Studio für digitale Produkt- und Markenentwicklung. Das queer geführte Unternehmen unterstützt "doq" nicht nur finanziell, sondern gestaltet auch den visuellen Auftritt. "Viele große Unternehmen sind mittlerweile zurückhaltend, queere Projekte zu unterstützen", sagt Fabian Schäfer. Umso glücklicher sei er über die Förderung.



Poster zum neuen Filmfestival

"Wir finden: Solche Formate brauchen Sichtbarkeit und Unterstützung", sagen die Inhaber*innen Lea Wigger und Steffen Gorski. "'nach morgen' und 'doq' vertreten gemeinsame Werte. Deshalb freuen wir uns, dazu beizutragen, dass das Filmfestival in Köln stattfinden kann." Zusätzlich wird das Projekt von der Konstantin-Stiftung gefördert.



Veranstalter ist der gemeinnützige Allerweltskino e.V., der seit 40 Jahren Filme aus dem Globalen Süden und aus anderen Filmkulturen jenseits des Mainstreams in Köln auf die Leinwand bringt. Neben Einzeltickets gibt es einen Festivalpass für alle "doq"-Filme zum Preis von 25 Euro, ermäßigt 22 Euro. Das vollständige Programm und Tickets gibt es auf der Website des Allerweltskinos. (cw)