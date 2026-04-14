Heute, 08:16h 1 Min.

1 Min.



Die "Goldmarie 2027" wird am 29. Januar beim Queeren Neujahrsempfang des QNN in Hannover verliehen

Das Queere Netzwerk Niedersachsen (QNN) sucht wieder Kandidat*­innen für die "Goldmarie  Der queere Preis für Fleiß". Bis zum 3. Januar 2027 können Menschen aus Niedersachsen online nominiert werden, die sich in außergewöhnlicher Weise ehrenamtlich im queeren Bereich engagieren. Für einen Vorschlag genügen eine kurze Begründung und die eigenen Kontaktdaten.



"Kennt ihr Personen, die unermüdlich queeres Leben stärken, Unterstützung bieten oder auf andere Weise aktiv dazu beitragen, unsere Community zu bereichern? Dann nominiert sie jetzt!", heißt es im Aufruf des Netzwerks. Im Formular kann zudem angegeben werden, ob die Bereitschaft besteht, bei der Verleihung die Laudatio zu halten.



Mit der "Goldmarie" werden jedes Jahr zwei Personen ausgezeichnet. Der Name spielt auf das Märchen von Frau Holle an, in dem die fleißige Marie belohnt wird. Verliehen wird der Preis am 29. Januar 2027 beim Queeren Neujahrsempfang des QNN in Hannover.



Erstmals wurde die "Goldmarie" 2014 vergeben. Zuletzt gingen die Auszeichnungen Anfang 2026 an die Pädagogin Monika Brinker, die sich etwa mit Fortbildungen für Lehrkräfte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an Schulen einsetzt, und an Amadeus Schwone, der im Landkreis Stade den Verein QUEST  Queeres Stade aufgebaut hat (queer.de berichtete). (cw)