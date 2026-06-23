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Die Arbeitsgemeinschaft Queerpolitik der SPD-Bundestagsfraktion hat sich in der Debatte um eine Neuregelung der Prostitution klar gegen ein Sexkaufverbot nach dem sogenannten Nordischen Modell ausgesprochen. "Nationale und internationale Erfahrungen zeigen, dass die Kriminalisierung von Freiern Sexarbeit in unsichere und unkontrollierbare Räume verdrängt", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Positionspapier mit dem Titel "Fakten statt Moral  Rechte von Sexarbeiter*innen stärken, Ausbeutung konsequent bekämpfen" (PDF). Unterzeichnet haben es der queerpolitische Sprecher der Fraktion, Falko Droßmann, sowie die Abgeordneten Carmen Wegge und Sebastian Roloff.



Sexarbeit sei Erwerbsarbeit, "die weder moralisiert noch kriminalisiert, sondern realitätsnah und im Sinne der Sexarbeiter*innen reguliert werden muss", schreibt die AG Queer. Sexarbeitende müssten denselben Zugang zu Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung, Mutterschutz, Elterngeld und arbeitsrechtlichem Schutz haben wie Beschäftigte in anderen personenbezogenen Dienstleistungen. Langfristiges Ziel müsse sein, Sexarbeit "aus einem repressiven Sonderrecht in das allgemeine Arbeits-, Gesundheits- und Gewerberecht zu überführen". Sonderregelungen, die nur für Sexarbeitende gelten, erzeugten Stigmatisierung, rechtliche Unsicherheit und institutionelle Diskriminierung.

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"Sicherheit entsteht nicht durch Repression"

Das Nordische Modell, bei dem der Verkauf sexueller Dienstleistungen legal bleibt, der Kauf aber verboten ist, orientiere sich zudem "an einem stark verengten Bild weiblicher Straßenprostitution", kritisieren die Abgeordneten. Männliche Sexarbeit und queere Lebensrealitäten würden weitgehend ausgeblendet, auch digitale Sexarbeit entziehe sich "einfachen ordnungsrechtlichen Logiken". Viele Sexarbeitende gehörten zur queeren Community und erlebten Mehrfachdiskriminierung. Besonders trans Personen of Color seien häufig von Rassismus, Transfeindlichkeit, unsicherem Aufenthaltsstatus, Armut und institutioneller Diskriminierung betroffen und hätten deshalb oft schlechteren Zugang zu Beratung, Gesundheitsversorgung und Schutzräumen.



"Sicherheit entsteht nicht durch Repression, sondern durch Rechte, Entstigmatisierung und soziale Absicherung", heißt es in dem Papier. Stigma sei einer der größten Risikofaktoren für Gewalt und Ausbeutung. Zugleich betont die AG Queer, Zwangsprostitution, Menschenhandel, Nötigung und sexuelle Ausbeutung seien "inakzeptable, schwerste Menschenrechtsverletzungen", die mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden müssten. "Freiwillige Sexarbeit und Zwang dürfen politisch nicht vermischt werden." Repressive Systeme erschwerten gerade die Identifizierung von Betroffenen, weil sie den Zugang zu Hilfsstrukturen minderten.



Anmeldepflicht und Pflichtberatung grundsätzlich befürwortet



An den Grundpfeilern des seit 2017 geltenden Prostituiertenschutzgesetzes will die Arbeitsgemeinschaft festhalten. Die Anmeldepflicht und die verpflichtende Beratung seien "zentrale Bausteine eines Schutzkonzeptes", müssten aber grundlegend verbessert werden: weniger Bürokratie, mehr Sensibilität und einheitliche Standards. Gefordert werden unter anderem eine bundesweit einheitliche, entstigmatisierte und datenschutzsichere Anmeldepraxis, LGBTI-sensible Beratungsangebote, ein diskriminierungsfreier Zugang zur regulären Gesundheitsversorgung sowie freiwillige und tragfähige Ausstiegsangebote. Diese dürften jedoch nicht auf der Annahme beruhen, "dass Sexarbeit per se schädlich oder unvereinbar mit einem selbstbestimmten Leben sei". Künftige Regelungen müssten gemeinsam mit Sexarbeitenden und ihren Organisationen erarbeitet werden.



Bemerkenswert ist die Haltung zum Mindestalter. Unter Berufung auf einen Beschluss des SPD-Parteivorstands unterstützt die AG Queer die Prüfung einer Anhebung von 18 auf 21 Jahre, weil ein früher Einstieg in die Sexarbeit "erhebliche Risiken" berge. Voraussetzung sei, dass parallel Beratungs- und Schutzstrukturen gestärkt würden, "damit junge Menschen nicht in unsichere, informelle Kontexte ausweichen". Der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen lehnt eine solche Altersgrenze dagegen ab, weil sie jüngere Sexarbeitende in die Illegalität und in größere Schutzlosigkeit treibe (queer.de berichtete).

Innerparteilicher Streit offen benannt

Das Papier reagiert auf die Empfehlungen der von Bundesfrauenministerin Karin Prien (CDU) eingesetzten Prostituiertenschutz-Kommission, die am Mittwoch 51 Vorschläge vorgelegt hatte. Demnach soll Sex gegen Geld nur noch mit offiziell angemeldeten Prostituierten legal sein, wer als Kund*in dagegen verstößt, würde sich strafbar machen. Prostitution soll zudem erst ab 21 Jahren erlaubt sein, Straßenprostitution und Online-Vermittlung sollen streng reguliert werden. Sexarbeitende selbst sollen dagegen künftig sanktionsfrei bleiben, das Anmeldeverfahren soll gebührenfrei und niedrigschwellig werden. Ein vollständiges Sexkaufverbot ging dem Gremium nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur zu weit. Prien sprach von einem "Paradigmenwechsel". Die Bundesarbeitsgemeinschaft Die Linke queer kritisierte die Vorschläge als "hilflosen Aktionismus" und warf der Politik einen "Flirt mit dem Nordischen Modell" vor (queer.de berichtete).



Mit dem Positionspapier bezieht die AG Queer auch innerhalb der eigenen Partei Stellung. "Uns ist bewusst, dass es innerhalb der Fraktion unterschiedliche Positionen zur Regulierung von Sexarbeit gibt", heißt es darin. Prominente Sozialdemokratinnen wie die frühere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, die Ex-Justizministerin Herta Däubler-Gmelin und die frühere Parteichefin Saskia Esken haben sich für ein Sexkaufverbot ausgesprochen. Die CDU-Familienpolitikerin Anne König, der die Kommissionsvorschläge nicht weit genug gehen, kündigte einen fraktionsübergreifenden Gruppenantrag für das Nordische Modell an. Laut "Bild" soll auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein Sexkaufverbot befürworten. Der SPD-Parteivorstand hatte ein Sexkaufverbot in seinem Beschluss von 2020 abgelehnt.



Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren Ende 2025 nur rund 32.500 Sexarbeiter*innen bei den Behörden angemeldet. Die tatsächliche Zahl wird auf etwa 200.000 geschätzt. (mize)