Heute, 12:19h 3 Min.

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Elyas M'Barek ist bei der 36. Romy-Verleihung für seine Rolle in der Romanverfilmung "Virginia Woolf's Night & Day" als beliebtester Schauspieler im Kinofilm ausgezeichnet worden. Die Gala fand am Freitagabend auf Schloss Kaps in Kitzbühel statt, moderiert wurde sie von Giovanni Zarrella und der österreichischen Moderatorin Fanny Stapf. Über die Preisträger*innen des österreichischen Film- und Fernsehpreises hatte zuvor das Publikum abgestimmt  und sich in mehreren Kategorien gegen die ganz großen Namen entschieden.



So setzte sich M'Barek gegen Christoph Maria Herbst durch, der gleich dreifach nominiert war: für "Ganzer halber Bruder", "Stromberg" und "Extrawurst". Auch Robert Stadlober ("Vier minus drei") und August Zirner ("Der verlorene Mann") gingen leer aus. In der deutsch-britischen Produktion von Regisseurin Tina Gharavi, die im Juli in den deutschen Kinos startete, spielt M'Barek den Rechtsanwalt Ralph Denham. Im Mittelpunkt steht aber die Astronomin Katharine "Kit" Hilbery (Haley Bennett), die sich im London des frühen 20. Jahrhunderts in einer Männerdomäne behaupten will und sich zeitweise als Mann ausgibt, um Zugang zur Astronomischen Gesellschaft zu bekommen. Vorlage ist der 1919 erschienene Roman der queeren Schriftstellerin Virginia Woolf. Auch die Beziehung von Kits Cousin Cyril bekommt im Film eine überraschende Bühne.

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Erfolgs-Romy für "Das Kanu des Manitu"

Michael Bully Herbig erhielt zusammen mit Christian Tramitz und Rick Kavanian eine der vier Erfolgs-Romys für die Kinokomödie "Das Kanu des Manitu". Die Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu" wurde zum erfolgreichsten deutschen Kinofilm des Jahres 2025 und lockte mehr als sechs Millionen Menschen in die Kinos. Herbig spielt darin neben Abahachi erneut auch dessen schwulen Zwillingsbruder Winnetouch, den er selbst als womöglich "emanzipierteste Figur" bezeichnet hatte. queer.de-Kritiker Jorah Diethold kritisierte in seiner Filmbesprechung allerdings, dass sich an der rosaroten, klischeehaften Darstellung kaum etwas geändert habe: Winnetouch bekomme wenig Leinwandzeit und kaum emotionale Tiefe, seinen Partner finde er erst im abschließenden Voice-over. Homoerotische Untertöne zwischen Abahachi und Ranger würden weiterhin vor allem als Gag eingesetzt.



Eine Diamant-Romy ging an Tom Tykwer, Achim von Borries, Hendrik Handloegten und Uwe Schott für die Serie "Babylon Berlin", die das Berlin der späten Weimarer Republik zeigt. In der finalen fünften Staffel ließen die Macher das "Lila Lied" wieder aufleben, eine queere Hymne aus den 1920er Jahren.

Elke Winkens schlägt Sandra Hüller

Bei den beliebtesten Schauspielerinnen im Kinofilm ging Sandra Hüller gleich mit zwei Produktionen ins Rennen, "Rose" und "Ingeborg Bachmann". Durchsetzen konnte sich aber die Österreicherin Elke Winkens mit dem Berlinale-Beitrag "How to Be Normal" von Florian Pochlatko, in dem sie die Mutter einer jungen Frau nach einem Psychiatrieaufenthalt spielt. Auch Léa Seydoux ("Gentle Monster") und Valerie Pachner ("Vier minus drei") hatten das Nachsehen.



In der Kategorie Schauspieler TV und Streaming gewann Maximilian Brückner gemeinsam mit seinem tierischen Partner für "Kommissar Rex". Edin Hasanovic ("Tatort: Fackel"), Simon Morzé und Gerhard Liebmann gingen leer aus. Bei den Schauspielerinnen siegte das Trio Erika Deutinger, Linde Prelog und Erika Mottl gegen Julia Edtmeier, Mariam Hage und Angelika Niedetzky.



In der Sparte Show/Unterhaltung hatte Heidi Klum mit "Germany's Next Topmodel" das Nachsehen, ebenso Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit "Ein sehr gutes Quiz (mit sehr hoher Gewinnsumme)", Verona Pooth mit "Villa der Versuchung", Barbara Schöneberger und Hans Sigl mit der "Starnacht am Wörthersee" sowie Eva Pölzl. Die Romy holte sich Johann-Philipp Spiegelfeld für seine ORF-Dokureihe "Herrschaftszeiten". (cw/spot)