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Gut eine Woche vor der Rückkehr von "Wetten, dass..?" hat das ZDF die Gäste der ersten Ausgabe mit Bill und Tom Kaulitz offiziell bestätigt. Wie der Sender am Freitag mitteilte, empfangen die 37-jährigen Tokio-Hotel-Zwillinge am Samstag, dem 5. Dezember, ab 20:15 Uhr in der Messehalle in Halle (Saale) unter anderem Herbert Grönemeyer, Nina Chuba sowie die Hollywoodstars Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart.



Grönemeyer stellt in der Show einen neuen Song vor, das ZDF spricht von einer "TV-Premiere". Auf der Bühne der Samstagabendshow kennt sich der 70-Jährige aus: Laut ZDF-Statistik trat er dort bereits 14 Mal als Showact auf. Nina Chuba sitzt als Wettpatin neben den Gastgebern und hat nach Angaben des Senders zudem eine "besondere musikalische Überraschung für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Gepäck". Der offen bisexuelle britische Sänger Jamie Miller trägt seinen viralen Nummer-eins-Hit "Babydoll" vor.

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Vicky Leandros und Helene Fischer nicht dabei

Damit bestätigt das ZDF mehrere Namen, die die "Bild"-Zeitung zuvor unter Berufung auf Senderkreise gemeldet hatte. Die Eurovision-Siegerin Vicky Leandros, die das Blatt ebenfalls genannt hatte, taucht in der Mitteilung allerdings nicht auf (queer.de berichtete). Auch Helene Fischer, die bei Thomas Gottschalks Abschiedsshow im November 2023 noch auf der Bühne stand, wird nicht auftreten. "Bei der aktuellen Ausgabe ist sie nicht dabei", hatte der Sender bestätigt (queer.de berichtete).



Auf der Couch nehmen Johnson und Hart Platz, die ihren neuen Film "Jumanji: Open World" vorstellen. Dazu kommen Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan, Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer sowie Heino Ferch und Lili Epply, die in der neuen ZDF-Dramaserie "Die falsche Tochter" zu sehen sind. Die Brüder hatten durchblicken lassen, dass sie bei der Gästeauswahl ordentlich mitreden. "Wir dürfen uns schon unsere Traumshow auch selbst zusammenpacken", hatte Bill Kaulitz erklärt.



Bagger-Wette und fliegende Korken



Bei den Wetten belässt es das ZDF noch bei Andeutungen. Max Baum verlässt sich bei Haien ganz auf sein Gespür, Oskar Weidmann kämpft auf dem Rasen um Sekunden, Carolina Reichert hat sich unzählige Fellnasen eingeprägt. Marcel Hirter rückt mit schwerem Gerät an und soll laut Ankündigung dafür sorgen, dass "ein ganz besonderes Gefährt" auch in dieser Ausgabe nicht fehlt  für Kenner*innen der Show klingt das stark nach einer der traditionellen Bagger-Wetten. Paul und Fritz Ihle brauchen Taktgefühl, wenn ihr Bruder Anton etwas auf die Ohren bekommt.



Die Außenwette steigt in Oberkirch in der Schweiz. Dort pumpen Sarah Spalinger, Robert von Roll und ihr Team auf dem Wasser, "bis die Korken fliegen". Comedienne Hazel Brugger begleitet die Wette wie schon 2023 vor Ort.

Zwanzig Jahre nach Gottschalks Schminke-Spruch

Für die Kaulitz-Brüder schließt sich mit der Show ein Kreis: Im April 2006 waren sie mit Tokio Hotel selbst zu Gast bei Thomas Gottschalk  ebenfalls in Halle. Der Moderator kommentierte damals den Look des Sängers mit dem Satz: "Wenn sich ein Junge früher geschminkt hat, hat er später Probleme gehabt" (queer.de berichtete). Inzwischen hat Bill Kaulitz angekündigt, die Show in einem Outfit aus pinkem Leder mit viel Haut zu moderieren, wie er es Anfang November bei einem Konzert in der Berliner Uber Arena trug.



Von den früheren Moderatoren wird keiner live dabei sein. Nach Gottschalk und Frank Elstner sagten auch Wolfgang Lippert und Markus Lanz ab (queer.de berichtete). Eine Dauerlösung soll die Neuauflage ohnehin nicht werden: Tom Kaulitz betonte im MagentaTV-Talk "Bestbesetzung", die Moderation solle ein einmaliges Ereignis bleiben. Nervös ist sein Bruder nach eigenen Worten noch nicht. "Ich freue mich da total drauf", sagte Bill Kaulitz bei der Berlin-Premiere seines Kinodebüts "Brute 1986" (queer.de berichtete).



Lutz van der Horst als Backstage-Reporter



Das Interesse an der Show ist riesig: Für die Tickets gingen beim ZDF rund 288.000 Wünsche ein. Durch Stornierungen werden derzeit täglich neue Karten an registrierte Interessent*innen verlost (queer.de berichtete).



Bereits ab 19:25 Uhr melden sich Janin Ullmann und Marvin Fischer live aus der Messehalle, Lutz van der Horst fängt als Backstage-Reporter die Stimmung ein. Auf Instagram und TikTok begleitet Entertainerin Parshad den Abend. Die Show entsteht in Kooperation mit ORF und SRF und läuft im ZDF und im ZDF-Streaming. (cw/spot/dpa)