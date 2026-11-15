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Alex M. Gastel (r.) und Preisstifterin Marie-Rose Rodewald-Cerha von der Stiftung Literatur Voralberg (Bild: Sabine Benzer)

Alex M. Gastel hat beim 24. Feldkircher Lyrikpreis den Publikumspreis gewonnen. Gastel lebt in Berlin, verwendet die Pronomen dey/denen und ist nach eigenen Angaben "soweit ich weiß" die erste nichtbinäre Person, die bei dem Wettbewerb ausgezeichnet wurde. Die Preisverleihung fand am vergangenen Samstag im Theater am Saumarkt im österreichischen Feldkirch statt. Den ersten Preis erhielt Dominik Kohl, den zweiten Anna Ospelt.



Der 2003 von Erika Kronabitter ins Leben gerufene Preis zählt zu den bekannteren Lyrikwettbewerben im deutschsprachigen Raum. Seit 2020 wird der dritte Preis als Publikumspreis vergeben. Entscheidend sind die Stimmen aus einer Online-Abstimmung und einer öffentlichen Lesung im Theater am Saumarkt. Die ausgezeichneten Gedichte sind in der Anthologie "wie damals als ein bisschen meer auf meinem arm" erschienen und auf der Webseite des Lyrikpreises nachzulesen.



Auf der Preisseite heißt es, Gastel schreibe "oft wütend, manchmal hot, meistens sogar ohne Impostor Syndrom". Dey arbeitet in der Sprachwissenschaft und im Diversity-Training und gibt Workshops zu queeren Themen und inklusiver Sprache. 2025 erschien im Querverlag Gastels Essay "Als in meinem Ausweis noch . stand" über Deadnames, Misgendern und gelebte Allyship (queer.de berichtete). Ganz aktuell sind Gedichte von Alex M. Gastel auch in der neuen Anthologie "Parabolis Virtualis 5. Neue, queere Lyrik" zu lesen. (cw)