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Heute, 04:04h 4 Min.

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Was ist an Jürgen Klaukes Kunst bemerkenswert aktuell geblieben? Woran liegt es, dass Polaroid-Serien aus den frühen 1970er Jahren aussehen, als wären sie gerade erst entstanden? Wie kommt es, dass diese Kunst ihr provozierendes Potenzial behalten hat und uns ihre Ästhetik und ihre Inhalte immer noch radikal erscheinen?



Solche Fragen drängten sich mir beim Durchblättern eines Bildbandes auf, der soeben im Distanz Verlag unter dem nüchternen Titel "Sofortbilder" (Amazon-Affiliate-Link ) erschienen ist. Er versammelt Selbstinszenierungen des heute 83-jährigen Künstlers, die vor mehr als fünfzig Jahren in unterschiedlichen Serien entstanden und vor allem zwei große Themen variieren: Geschlecht und Sexualität. Klauke interveniert mit den künstlerischen Mitteln der Performance gegen die Macht von Heteronormativität und Heterosexualität.

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Aufbrechen der geschlechtlichen Binarität



Der Bildband "Sofortbilder" ist Anfang November 2026 im Distanz Verlag erschienen

Wie Klauke dies anging, verbunden mit dem Ausloten von Identitäten, enthält zugleich die Antwort auf die Frage nach der Aktualität. Denn diese Polaroids thematisierten Identitätspolitik, lange bevor dies die Gender Studies taten, die sich erst zwanzig Jahre später zu Wort meldeten. Hier wie dort ging und geht es darum, heteronormative Geschlechterstereotype zu dekonstruieren und die geschlechtliche Binarität aufzubrechen.



Jürgen Klauke lebt und arbeitet in Köln, geboren wurde er 1943 in einem kleinen Ort an der Mosel. Sein Grafikstudium absolvierte er in den 1960er Jahren an den Kölner Werkkunstschulen, und es dauerte nicht lange, bis die Kunstwelt auf ihn und seine nicht selten herausfordernde, provozierende Kunst aufmerksam wurde. Wiederholte Einladungen zur documenta und ein Auftritt bei der Biennale in Venedig belegen das neben zahllosen weiteren Ausstellungen eindrücklich.



In seiner Arbeit spielt, wie schon erwähnt, das Performative eine zentrale Rolle und ebenso die Fotografie, wobei er die Frage, ob er denn Fotograf sei, aus gutem Grund verneint. Natürlich ist das Foto oder der Film als Medium der Dokumentation bei der Realisierung des künstlerisch Konzipierten unentbehrlich. Am Ende jedoch geht es um das Konzept und seine nicht selten hochkomplexen Inhalte. Dass darin viel Vorarbeit und Planung steckt und nichts dem Zufall überlassen bleibt, ist den Bildern unschwer anzusehen.

Lustvolle Aneignung des Weiblichen

Natürlich traf ihn hin und wieder der Vorwurf, bei so viel Selbstdarstellung, so viel buchstäblicher Nabelschau samt aller subjektiven Befindlichkeiten sei das alles doch recht narzisstisch. Übersehen wurde und wird mit diesem Vorwurf das eigentliche Ziel von Klaukes Kunst: mit Themen wie Geschlecht und Sexualität, die er zu Recht als gesellschaftliche Dunkelkammern bezeichnete, in eben diese Gesellschaft hineinzuwirken.



Und das tat er auf eine Art, die nun mal verstörte, verunsicherte und polarisierte  so sehr, dass die Zeitschrift "Emma" ihn sogar einmal als "Frauenfeind" titulierte. Ein Vorwurf, der im Fall von Klaukes performativer Kunst eher mangelnde Sehschärfe vermuten lässt.



Denn was sehen wir in den Inszenierungen? Auf jeden Fall eine geradezu lustvolle Aneignung des Weiblichen  die aber dazu dient, die essentialistischen Zuschreibungen des Männlichen wie des Weiblichen gleichermaßen anzugreifen. Das geschieht sichtbar und überdeutlich auf der Ebene des Körperlichen.



Bild: Jürgen Klauke

Penis- und Vulva-Nachbildungen aus Stoff



Klauke ließ dazu Genitalien, also Penis- und Vulva-Nachbildungen aus Stoff, anfertigen, mit denen er anschließend den eigenen Körper gewissermaßen erweiterte. Das konnten zum Beispiel zwei penisartige Brüste sein, die sich der Künstler umschnallte, oder eine Vulva, die wie ein Vorhang mal vorne, mal hinten am Körper angebracht wurde.



Wir sehen einen geschminkten Künstler und sein maskenhaftes Gesicht, variiert durch ein Repertoire unterschiedlichster Mimik. Andere Polaroids zeigen einen nackten, eher androgyn erscheinenden Körper in seltsamen Verrenkungen. Wieder andere zeigen Klauke in grotesken Kostümierungen.



Bild: Jürgen Klauke

Vor fünfzig Jahren der Zeit weit voraus



Die bewusst überzeichneten Genitalien wie überhaupt die genitale Fixierung erscheinen aus heutiger Sicht wie eine Kritik an einem Sexismus, der aus der Geschlechtsanatomie eine hierarchische Geschlechterordnung ableitet. Darin lediglich das Thema Fetisch zu sehen, ginge an der Sache vorbei.



Als Kunst besitzt Klaukes Auseinandersetzung gleichwohl einen durchweg spielerischen Charakter, indem Geschlecht und Gender entgrenzt und verflüssigt werden. Das Mittel der Überzeichnung bringt bizarre und groteske Bildwelten hervor, die vor allem eines vermitteln: Hier ist eine radikale Gesellschaftskritik als wesentlicher Impuls in die Kunst eingeschrieben.



Es ist eine Kunst, deren Interventionen bis heute nichts von ihrem kritischen Gehalt eingebüßt haben. Im Gegenteil: Erst heute lässt sich dank unseres erweiterten Wissens in Sachen Gender- und Queer-Theorie die Tragweite dieser verstörenden und zugleich lustvollen Polaroid-Serien ermessen. Umso verdienstvoller ist ihre Publikation, die bestätigt, dass man vor fünfzig Jahren in Genderfragen der Zeit weit voraus sein konnte.

Infos zum Buch



Jürgen Klauke: Sofortbilder. Bildband. Herausgegeben von Steffen Siegel. 164 Seiten. 157 s/w-Abbildungen. Distanz Verlag. Berlin 2026. Hardcover: 44  (ISBN 978-3-95476-790-8)