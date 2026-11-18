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Heute, 04:35h 4 Min.

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"Ich starre öfter Männerärsche an." David ist in seinen Dreißigern, hat ein erfolgreiches Kunststudium hinter sich und ist trotzdem in der Versenkung verschwunden. Während Freund*innen Karriere machen, liegen seine größeren Erfolge bereits hinter ihm. Was ihm bleibt, ist Scham  und der Blick auf fremde Hintern: "Und gerade weil ich mich schäme, mich nicht traue, es aufzuschreiben, mache ich genau das jetzt. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es noch schöner, Männerärsche anzustarren, wenn ich vermute, dass der Mann, der zu dem Hintern gehört, nicht auf Männerärsche steht, sondern auf die von Frauen."



"Mann macht kaputt" (Amazon-Affiliate-Link ) von Maurits de Bruijn beginnt als Beichte. David wendet sich an seinen Galeristen Tom, dem Egoismus und Empathiearmut nicht gerade fremd sind: Seine Galerie "Dematerialization" ist Tom wichtiger als alles andere. Doch de Bruijn dreht mit jedem Kapitel weiter an der Schraube, bis aus Davids Selbstbespiegelung eine Anklageschrift wird.

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Mit Gay-Pop gegen pöbelnder Jungs



Der Roman "Mann macht kaputt" ist im Oktober 2026 im Albino Verlag erschienen

Auslöser ist eine Gruppe junger Männer, die sich unter Davids Wintergartenfenster breitmacht. Während er raucht, über sein künstlerisches Scheitern grübelt und vergeblich nach Inspiration sucht, trinken sie Red Bull, kiffen, spielen Fußball und pöbeln. David sinniert über seine Wohnsituation und seine Einsamkeit und masturbiert zur Ablenkung. Um die Jungs loszuwerden, beschallt er sie mit Gay-Pop  oder spielt versehentlich Pornografie ab.



Der Aufruhr bleibt nicht auf seinen Wintergarten beschränkt. David lebt in einem gentrifizierten Viertel einer nicht näher benannten niederländischen Stadt, zwischen pingeligen Eltern, Kinderwagen und "Heteros und den Geräuschen, die ihre heterosexuellen Leben fabrizierten". Die Nachbarschaft mobilisiert gegen die Jungs und setzt eine erfolglose Vertreibungswelle in Gang. Ausgerechnet David, der bislang von den spießigen Nachbar*­innen kollektiv ignoriert wurde, gerät nun mitten in den Konflikt.



Dabei ist ihm die Gegend selbst nicht geheuer. Seine billige Untermiete ist ein Glücksfall, denn als Schwuler müsste er andernorts für ein bisschen Sicherheit hohe Mieten zahlen: "Je niedriger der Quadratmeterpreis, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich beschimpft und bespuckt werde." Gleichzeitig gefällt er sich in der Rolle des woken Nachbarn, der die rassistischen Konnotationen ebenjener Vertreibung anprangert  ohne auch nur ein einziges Mal mit den Jungs gesprochen zu haben.



David malt die Jungs als schwule, lüsterne Männer



Davids politische und moralische Widersprüche sind der eigentliche Sprengstoff dieses Romans. In einer Diskussion mit seiner Freundin Vera und Tom wehrt er sich dagegen, die Grenze zwischen Heterosexualität und Queerness aufzulösen: Bart, von dem er die Wohnung mietet, könne doch nicht allein deshalb eine queere Beziehung führen, weil sie offen sei. David isoliert sich als Schwuler, sucht kaum Solidarität und verhandelt seine Männlichkeitsbilder lieber mit sich selbst als im Dialog mit anderen.



Und hier werden besagte Jungs zur Projektionsfläche seiner schwulen Sehnsucht. David fantasiert sie queer, macht sie zu Objekten seiner Lust. Einen von ihnen nennt er Romeo, ohne zu wissen, dass er eigentlich Boaz heißt  und ohne eine Ahnung von dessen Leben, Herkunft oder Begehren. Er malt die Jungs als schwule, lüsterne Männer und hat damit Erfolg. Seine Sehnsucht, "in dem einen Zeigefinger konzentriert, der in Romeos Hintern verschwand", ist plötzlich öffentlich zu sehen.

Schwules Lese-Highlight

De Bruijn schreibt wunderbar scharf. Sein Ton ist rau, schamlos und wird immer unerbittlicher. Er bringt Davids künstlerische Aneignung ebenso auf den Punkt wie dessen gleichzeitiges Schweigen gegenüber den Jungs: "Kunst war immer und ausnahmslos Diebstahl." Hier wird nicht nur begehrt, hier wird projiziert und verwertet.



Dieses schwule Lese-Highlight verhandelt Männlichkeit auf die denkbar homosexuellste Weise: als Begehren, als Grenzüberschreitung, als Möglichkeit, patriarchale Verhärtungen aufzubrechen. Denn in der Hingabe des eigenen Körpers an einen anderen, im Sichöffnen und Zulassen steckt für David auch ein politisches Potenzial: "Ich glaube, es wäre um die Welt ein ganzes Stück besser bestellt, wenn sich mehr Männer einfach mal ficken ließen. Wirklich."

Infos zum Buch



Maurits de Bruijn: Mann macht kaputt. Roman. Aus dem Niederländischen von Lisa Mensing. 272 Seiten. Albino Verlag. Berlin 2026. Gebundene Ausgabe: 26  (ISBN 978-3-86300-411-8). E-Book: 18,99 