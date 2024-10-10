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Zehntausende Menschen haben in Georgien für eine Annäherung des Landes an die EU und gegen die Regierung demonstriert. Die Protestierenden versammelten sich am Samstag mit georgischen und EU-Flaggen auf dem zentralen Platz der Hauptstadt Tiflis, wie Journalist*­innen der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Trotz vorangegangener Massenfestnahmen und drohender hoher Geldstrafen folgten sie damit am zweiten Jahrestag von regierungskritischen Massenprotesten dem Demonstrationsaufruf von fünf Oppositionsparteien.



Die Veranstalter*­innen warfen der Regierungspartei Georgischer Traum vor, Georgiens "europäischen und euro-atlantischen Weg verraten" zu haben. "Lasst uns der Welt zeigen, dass wir nicht aufgeben", appellierten sie. Umfragen zufolge sind 80 Prozent der Georgier*­innen für einen EU-Beitritt ihres Landes.



Die Demonstrierenden forderten Neuwahlen sowie die Freilassung von Regierungsgegner*­innen, die bei früheren Protesten festgenommen worden waren. "Wir müssen zeigen, dass wir dem Druck nicht nachgeben und so lange wie nötig weiter für Georgiens europäische Zukunft kämpfen werden", sagte die 48-jährige Demonstrantin Natela Mujiri. "Die Leute hassen diese Regierung", sagte der 19 Jahre alte Student Giorgi Sartania. "Sie ist international isoliert. Sie führt Georgien in die Katastrophe. Sie muss weg."

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Regierung will Oppositionsparteien verbieten

Georgien befindet sich seit zwei Jahren in einer tiefen politischen Krise. Nach einer umstrittenen Parlamentswahl im Oktober 2024 hatte sich die bereits seit 2012 regierende Partei Georgischer Traum zur Siegerin erklärt. Für große Wut sorgte die Ankündigung der neuen Regierung im folgenden Monat, die Beitrittsverhandlungen mit der EU auszusetzen. Es kam zu Massenprotesten, die gewaltsam unterdrückt wurden.



Seither gehen die Behörden gegen Oppositionelle und Aktivist*innen vor. Mehrere prominente Oppositionspolitiker*innen wurden inhaftiert. Außerdem wurden Gesetze erlassen, die die Demonstrationsfreiheit, die Zivilgesellschaft und unabhängige Medien einschränken.



Die Regierung will zudem die fünf proeuropäischen Oppositionsparteien, die zu der Kundgebung am Samstag aufgerufen haben, durch das Verfassungsgericht verbieten lassen. Das Gericht hat bis Juni kommenden Jahres Zeit für ein Urteil. In Brüssel stößt das Verfahren auf Kritik. Die EU betrachtet den Beitrittsprozess Georgiens wegen der demokratischen Rückschritte als zum Erliegen gekommen.



Georgiens Ministerpräsident Irakli Kobachidse beteuerte am Freitag jedoch, seine Regierung halte weiter an dem in der Verfassung verankerten Ziel eines EU-Beitritts fest. Es werde "alles unternommen", um sicherzustellen, dass Georgien EU-Mitglied werde. Er hoffe aber auch, dass die Europäische Union bis dahin zu ihren "traditionellen Werten" zurückkehren werde.



Georgien verbietet "LGBT-Propaganda"



Die Regierungspartei Georgischer Traum wirft Brüssel vor, mit liberalen Anschauungen "traditionelle Familienwerte" zu untergraben, insbesondere mit Blick auf die Rechte queerer Menschen. Bereits im September 2024 hatte das Parlament in Tiflis ein an russisches Vorbild angelehntes Gesetzespaket "über Familienwerte und den Schutz Minderjähriger" verabschiedet (queer.de berichtete). Es verbietet unter anderem geschlechtsangleichende Behandlungen und Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare, untersagt die sogenannte Propaganda gleichgeschlechtlicher Beziehungen in Schulen und Medien und ermöglicht das Verbot von Pride-Veranstaltungen. Weil die damalige Präsidentin Salome Surabischwili ihre Unterschrift verweigerte, setzte Parlamentspräsident Schalwa Papuaschwili das Gesetz Anfang Oktober 2024 selbst in Kraft (queer.de berichtete). Einen Tag nach der Verabschiedung war das bekannte trans Model Kesaria Abramidse in ihrer Wohnung in Tiflis mit 50 Messerstichen getötet worden (queer.de berichtete).



Wie sehr sich die Lage zugespitzt hat, zeigt der Fall von Tbilisi Pride: Die bekannteste LGBTI-Organisation des Landes arbeitet inzwischen aus dem Exil in Brüssel. Wie die europäische LGBTI-Organisation Forbidden Colours Mitte November mitteilte, ist das Team in ihren Büroräumen in der belgischen Hauptstadt untergekommen. Wegen der zunehmenden staatlichen Repression hatte Tbilisi Pride sein Büro in Tiflis bereits im Mai 2025 geschlossen. Die Gesetze der Regierung Kobachidse hätten Pride-Märsche "faktisch verboten" und öffentliche Ausdrucksformen queerer Identitäten "stark eingeschränkt", so Forbidden Colours.



"Wir wollten Georgien nie verlassen, aber die Behörden haben es immer gefährlicher gemacht, die Rechte unserer Community zu verteidigen", erklärte Tamar Jakeli, die Direktorin von Tbilisi Pride. Aufgeben wolle die Organisation aber nicht: "Unsere Adresse hat sich geändert, aber unsere Mission nicht. Wir tragen unsere Pride mit uns."



Rechtsextreme Angriffe auf Tbilisi Pride



Tbilisi Pride organisiert seit 2019 Pride-Veranstaltungen in der georgischen Hauptstadt und war immer wieder Ziel rechtsextremer Gewalt. Im Juli 2021 stürmten queerfeindliche Gegendemonstrant*innen die Büros der Organisation und griffen Journalist*innen an, der "Marsch der Würde" musste abgesagt werden (queer.de berichtete). Ein dabei verletzter Kameramann wurde wenige Tage später tot in seiner Wohnung aufgefunden (queer.de berichtete). Im Juli 2023 zogen Tausende Anhänger*innen rechtsextremer und prorussischer Gruppen zum Pride-Festival auf einem abgelegenen Privatgelände, überrannten die Polizei, zerstörten Stände und verbrannten Regenbogen- und EU-Flaggen. Die Polizei brachte Organisator*innen und Gäste in Bussen in Sicherheit, Tbilisi Pride warf der Regierung damals vor, mit der prorussischen rechtsextremen Gruppe Alt-Info gemeinsame Sache zu machen (queer.de berichtete). Nach Angaben von Forbidden Colours wurden die Verantwortlichen für die Angriffe nie angemessen zur Rechenschaft gezogen.



Von Brüssel aus wollen Tbilisi Pride und Forbidden Colours nun verstärkt bei EU-Institutionen und europäischen Regierungen Lobbyarbeit machen. Zudem bereiten sie die Initiative "Pride in Exile" vor, die international auf die Lage queerer Menschen in Georgien aufmerksam machen soll. "Dass Menschenrechtsverteidiger*innen in einem Land, das der Europäischen Union beitreten will, ins Exil gezwungen werden, sollte alle europäischen Entscheidungsträger*innen alarmieren", sagte Forbidden-Colours-Geschäftsführer Rémy Bonny.

Georgien gilt als "sicherer Herkunftsstaat"

Kritiker*innen werfen der Regierungspartei vor, Georgien näher an Russland heranzuführen und die demokratischen Institutionen des Landes zu demontieren. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte im Vorfeld der Demonstration am Samstag, in den vergangenen zwei Jahren seien Tausende Demonstrierende willkürlich festgenommen oder mit Geldstrafen belegt worden. Hunderte hätten von Folter oder anderer Misshandlung durch die Behörden berichtet.



"Was als Niederschlagung von Straßenprotesten begann, hat sich zu einem täglichen Angriff auf grundlegende Rechte und Freiheiten entwickelt", kritisierte der stellvertretende Amnesty-Direktor für Osteuropa und Zentralasien, Denis Krivosheev.



In Deutschland gilt Georgien trotz Protesten von LGBTI-Organisationen als "sicherer Herkunftsstaat" (queer.de berichtete). Ob das rechtmäßig ist, prüft derzeit das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hatte ihm die Frage nach der Klage eines schwulen Georgiers vorgelegt, dessen Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden war (queer.de berichtete). (AFP/mize)