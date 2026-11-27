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Bezirksbürgermeister Martin Schaefer (Bild: Krostitz)

Der Berliner Bezirk Lichtenberg veranstaltet vom 1. bis 12. Dezember erstmals eine "Queer-inklusive Woche". Wie das Bezirksamt mitteilte, richtet sich die Aktionswoche an queere Menschen, an Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder Neurodivergenz sowie an alle Nachbar*­innen, die sich für eine offene und inklusive Gesellschaft einsetzen. Der Zeitraum ist bewusst gewählt: Er umfasst den Welt-Aids-Tag am 1. Dezember, den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember und den Tag der Menschenrechte am 10. Dezember.



"Die 'Queer-inklusive Woche' zeigt, dass Vielfalt und Inklusion untrennbar zusammengehören", erklärte Bezirksbürgermeister Martin Schaefer (CDU). Er freue sich, dass die Idee nun umgesetzt werde und der Bezirk damit "wegweisend für ganz Berlin" sei.



Zum Auftakt wird am 1. Dezember um 12 Uhr vor dem Rathaus Lichtenberg in der Möllendorffstraße 6 die Regenbogen­fahne gehisst, am 3. Dezember um 10 Uhr folgt dort die Disability-Pride-Flagge. Das Programm haben die AG Queer Lichtenberg, der Verein Anoxinon und der Beirat für Menschen mit Behinderung gemeinsam mit zahlreichen lokalen Trägern und Initiativen zusammengestellt. Es reicht von inklusivem Tanz, Fußball, Lesungen und Filmen bis zu Workshops zu digitaler Selbstverteidigung, Datenschutz und Künstlicher Intelligenz. So zeigt das Kino CineMotion am 3. Dezember um 19 Uhr Axel Ranischs Film "Ich fühl mich Disco", anschließend spricht der Regisseur mit dem Publikum. Am 5. Dezember führt eine barrierearme Bustour vom Museum Lichtenberg aus zu queeren Orten zwischen Pankow und Lichtenberg, am 11. Dezember lädt das RBO Inmitten in der Paul-Junius-Straße 64A zur "Queer Inklusive Disco".



Gefördert wird die Aktionswoche von der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Anti­diskriminierung im Rahmen des Bezirksförderprogramms "Queeres Leben in den Bezirken stärken". Das vollständige Programm steht unter queerinklusivewoche.de. (cw)