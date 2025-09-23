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In Hongkong haben am Samstag mehrere hundert queere Menschen eine verkleinerte Pride-Veranstaltung in geschlossenen Räumen gefeiert. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, fand das Event nach einer Reihe von Absagen statt  und in einem Klima, in dem Aktivist*­innen eine wachsende Bedrohung für die Freiheiten in der Stadt sehen.



Hongkong war einst Gastgeberin einiger der größten Pride-Paraden im chinesischsprachigen Raum. Inzwischen sind die jährlichen Demonstrationen für Rechte und Anerkennung faktisch aus dem Stadtbild verdrängt. Auch die Veranstaltung am Samstag, organisiert von der Gruppe Hong Kong Pride Parade, stand auf der Kippe, nachdem ein Veranstaltungsort abgesprungen war. Wegen des Ortswechsels war die Zahl der Teilnehmenden begrenzt. Geboten wurden Dragshows und Infostände queerer Organisationen.

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Besucher*innen auch aus Festlandchina

"In Hongkong gibt es immer weniger Raum für uns, um große Veranstaltungen zu organisieren", sagte Magaia vom Drag-Kollektiv DragJam. "Ich schätze jede queere Veranstaltung und jeden Ort sehr, an dem wir alle zusammenkommen können." Magaia legte zu dem Song "Let's Get Bubble Tea" des aus Malaysia stammenden queeren Acts Dyan Tai eine gewagte Tanzperformance hin  eine Spitze gegen alle, die Debatten über Geschlechterfragen ausweichen.



Manche Besucher*innen waren eigens aus Festlandchina angereist. "Einen Ort wie diesen zu haben, an dem man Menschen wie sich selbst sieht und sich frei ausdrücken kann, ist sehr wichtig", sagte die 25-jährige Softwareentwicklerin Lydia Zhang aus der südchinesischen Metropole Shenzhen. Solche Shows bekomme sie in der Volksrepublik nur selten zu sehen.



Einst Zehntausende bei Pride-Demo



Zu ihren besten Zeiten zog die Pride-Parade in Hongkong Zehntausende Menschen an. Seit mehreren Jahren liegt sie jedoch auf Eis, die Organisator*innen sind wegen des sich rasant verändernden gesellschaftlichen Klimas auf Indoor-Veranstaltungen ausgewichen. Das größte Outdoor-Festival der queeren Community der Stadt wurde in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in Folge abgesagt, ebenfalls weil der Veranstaltungsort zurückgezogen wurde.



Ein schwerer Rückschlag war zudem die Abstimmung im Hongkonger Parlament im September 2025: Mit 71 zu 14 Stimmen lehnten die Abgeordneten einen Gesetzentwurf der Regierung ab, der gleichgeschlechtlichen Paaren zumindest begrenzte Rechte eingeräumt hätte. Der Entwurf ging auf ein Urteil des höchsten Gerichts der Stadt aus dem Jahr 2023 zurück, das die Regierung verpflichtet hatte, einen rechtlichen Rahmen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu schaffen.

Aufruf zur Vernetzung der Community

Erstritten hatte dieses Urteil der Aktivist Jimmy Sham. Die zahlreichen Hürden für öffentliche Veranstaltungen hätten queere Menschen aus einem Raum, in dem sie frei sichtbar sein konnten, in eine eingeschränkte Sphäre gedrängt, sagte er nun. "Wenn die Freiheiten derer am Rand beschnitten werden, ist das ein klares Zeichen dafür, dass der Raum für Freiheit schrumpft." Er sprach von einem "Warnsignal".



Cuby Lee von Hong Kong Pride Parade betonte, die queere Community der Stadt müsse sich dringend vernetzen, viele sehnten sich danach, "Menschen zu treffen, die ihre Werte teilen". Zuversichtlich äußerte sich Lui Sum-yu, eine bekannte Stimme der Hongkonger Musikszene, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt: "Vielleicht müssen wir ein paar Umwege gehen, aber wir werden unser Ziel am Ende erreichen." (AFP/mize)