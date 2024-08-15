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Der Schauspieler Matthias Freihof hat sich nach eigenen Worten mit dem DDR-Film "Coming Out" auch selbst geoutet. "Vor der Premiere dachte ich mir: Ich kann doch keinen Film machen, der 'Coming Out' heißt, und mich selber verstecken. Das wäre feige, würde ich mir nie verzeihen", sagte der Hauptdarsteller des Klassikers von Heiner Carow in einem Interview mit Sirko Salka, das am Wochenende im "Nordkurier" erschien. Freihof war am 25. November 65 Jahre alt geworden.



Vor der Premiere habe er mit seinen Eltern gesprochen und sie darauf vorbereitet, dass ihnen Fragen gestellt würden, wenn der Film herauskomme. "Meine Mutter meinte flapsig, dann könne man erkennen, wer wirklich Freund ist und wer nicht." Weil der Bruder seiner Mutter schwul gewesen sei, sei er mit dem Thema in seiner Familie "harmonisch und locker" aufgewachsen.

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Premiere am Tag des Mauerfalls

"Coming Out" feierte am 9. November 1989 im Ostberliner Kino International Premiere  ausgerechnet in der Nacht des Mauerfalls. Freihof spielt darin den Lehrer Philipp, der mit seiner Freundin Tanja (Dagmar Manzel) zusammen ist und sich in einen Mann verliebt. Der Film gilt als erster und letzter schwuler Spielfilm der DDR und ist derzeit kostenlos in der ARD-Mediathek abrufbar (queer.de berichtete).



An den Premierenabend hat Freihof lebhafte Erinnerungen. Zunächst habe er eine Veranstaltung im Palast der Republik gehabt, danach habe ihn ein DEFA-Fahrer zum Kino gebracht. Gleichzeitig sei Dagmar Manzel von einer Vorstellung am Deutschen Theater eingetroffen und habe erzählt, der Pförtner habe einen Fernseher, die Mauer sei offen. "Keiner von uns glaubte ihr das." Während der Vorführung hätten sie im Foyer gesessen und erst dort bemerkt, dass die Straße voller Autos war. "Nachts um halb drei bin ich mit Freunden noch zur Bornholmer Brücke gelaufen, um mich davon zu überzeugen, dass es wirklich wahr ist."



Matthias Freihof in "Coming Out" (Bild: DEFA-Stiftung / Wolfgang Fritsche)

Drei Gutachten zum Drehbuch



Bis der Film gedreht werden konnte, mussten Carow und Drehbuchautor Wolfram Witt laut Freihof erhebliche Widerstände überwinden. Ein früheres Filmprojekt sei unter anderem wegen einer schwulen Nebenfigur abgelehnt worden. Der damalige DEFA-Chef habe gedroht, "Coming Out" werde nur über seine Leiche gedreht. Zum Drehbuch habe es drei Gutachten gegeben, die die Relevanz des Themas begründeten. Eine Szene aus dem Buch fehlt im fertigen Film: Darin bekommt Tanja ein gemeinsames Kind, das sie und Philipp gemeinsam erziehen wollen.



Freihof, der aus Plauen stammt, erzählte auch von seinem Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee. Er habe dort Männer erlebt, die sehr provokant versucht hätten, aus dem Dienst zu kommen, und etwa mit Lippenstift beim Morgenappell erschienen seien. Sie seien zwar entlassen worden, hätten bis dahin aber "furchtbare Schikanen" erlebt. "Für die eigene Karriere hätte das viel verbaut."

"Ich bin doch nicht berufsschwul!"

Bei der Berlinale 1990 gewann "Coming Out" einen Silbernen Bären und den Teddy Award. Danach habe er sehr viel Post bekommen, auch von Müttern und Paaren, berichtete Freihof. Es habe aber auch Ablehnung aus der Community im Westen gegeben, die den Film didaktisch und altbacken gefunden habe. Der im vergangenen Jahr gestorbene Filmemacher Rosa von Praunheim habe ihn damals bestürmt, er müsse nun ein "Zugpferd der Schwulenbewegung" werden. Freihof lehnte ab: "Nein. Ich bin doch nicht berufsschwul!"



Auf den Film werde er bis heute angesprochen, die Reaktionen seien "ungebrochen". In den vergangenen 15 Jahren sei er damit auch international unterwegs gewesen, etwa in Kiew, St. Petersburg und Toronto. "Die Probleme in Kleinstädten, auf dem Land  die Kämpfe, die junge Menschen kämpfen müssen mit ihrem Coming-out -, haben sich kaum geändert."



Nach der Wende war Freihof vor allem in Krimiserien wie "Siska", "Der Alte" und "Soko Leipzig" zu sehen. In der queeren ARD-Serie "All You Need" spielte er den Vater einer der Hauptfiguren  in seinen Worten "den blöden Papa". Derzeit steht er am Kleinen Theater Berlin als Sigmund Freud in "Der Trafikant" nach dem Roman von Robert Seethaler auf der Bühne. (cw)