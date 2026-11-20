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Die Schweizer Sängerin Milune hat ein neues Musikvideo zu ihrem Song "You believe in Jesus, I believe in Pussy" veröffentlicht. Der Clip ist seit Freitagabend auf YouTube zu sehen  gut vier Monate nachdem die erste Fassung nach heftiger Kritik aus dem Netz verschwunden war. Aufgrund einer fragwürdigen Altersbeschränkung von YouTube kann das neue Video auf anderen Webseiten nicht eingebunden werden.



Das ursprüngliche Video war ohne Genehmigung in der Basilika St. Emmeram in Regensburg gedreht worden. Es zeigte Milune und ihre Partnerin Nea Janković unter anderem leicht bekleidet im Kirchenschiff, küssend vor dem Altar und im Beichtstuhl. Pfarrer Roman Gerl sprach von einem "absoluten No-Go", das Bistum Regensburg prüfte rechtliche Schritte. Bischof Rudolf Voderholzer lehnt unter anderem Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare ab (queer.de berichtete). Milunes Management erklärte damals, man habe erst im Nachhinein erfahren, dass für den Dreh eine Genehmigung nötig gewesen wäre.

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Keine Liebe im Haus der Liebe

Auf Instagram blickte Milune nun auf die Debatte zurück. Das erste Video sei "ein wichtiges Stück queerer Kunst" gewesen, "eines der liebsten Dinge, an denen ich je beteiligt war", schrieb die lesbische Musikerin. "Leider haben Institutionen und Schlagzeilen, statt eine Botschaft der Liebe anzunehmen, die im Haus der Liebe gefeiert wird, Skandal und Scham verstärkt."



Explizite Szenen habe es in der Kirche nicht gegeben. Ignoriert worden sei dabei "das eigentliche Herz des Songs: die Freiheit, zu glauben, was immer man will, und der Kampf gegen die anhaltende und wachsende Unterdrückung von Frauen und queeren Menschen".

"Pussy kreiert Leben"

Regie beim neuen Clip führten Milune und Felicity Thea, die auch für Kamera und Schnitt verantwortlich ist. Nea Janković ist erneut mit dabei. Inspiriert wurde der Song von der Beziehung der beiden: "Sie war meine große Inspiration für diesen Titel", hatte Milune im Juli der Schweizer Zeitung "Blick" gesagt. Provozieren wolle sie mit dem Titel nicht  alle sollten an das glauben, was ihnen guttue. Sie selbst glaube an weibliche Schöpfungskraft, denn: "Pussy kreiert Leben."



Die schweizerisch-amerikanische Sängerin aus Zürich veröffentlichte 2022 ihre erste Single, 2025 folgte das Debütalbum "Hearts Lust". In ihrem melancholischen Electropop geht es um queere Gefühle, Sexualität und weibliche Selbstbestimmung. (cw)