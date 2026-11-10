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Mit einer Online-Petition machen konservative Christ*innen gegen die queere Netflix-Serie "The Body" mobil. Knapp 250.000 Menschen haben inzwischen einen Aufruf auf der erzkonservativen Kampagnenplattform CitizenGo aus Madrid unterzeichnet, der den Streamingdienst auffordert, das Teenie-Horrordrama aus dem Programm zu nehmen. Dem Erfolg der Serie schadet die Kampagne bislang nicht  im Gegenteil.



Die Petition richtet sich an Netflix-Inhaltschef Peter Rice und wurde bereits am 5. November gestartet, sechs Tage vor dem weltweiten Serienstart am 11. November. Die Initiator*innen nennen "The Body" eine "blasphemische, antichristliche Serie mit satanischem Ritual" und fordern Netflix auf, "den Glauben von Millionen christlicher Familien" nicht länger zu beschmutzen. "Netflix hat gerade etwas in christliche Haushalte gebracht, das kein Elternteil jemals hereinlassen würde", heißt es in dem Aufruf. Eltern brächten ihren Töchtern jahrelang das Beten bei, der Streamingdienst hingegen lehre sie, "dass das Gebet zum Teufel führt". Kritisiert werden auch der Werbeslogan "Pray hard and sin even harder" (Bete inbrünstig und sündige noch heftiger) sowie eine Werbeaktion zu Allerheiligen, in der die Figuren als Heilige inszeniert wurden  eine von ihnen mit Dornenkrone.

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Teufelsanrufung in der katholischen Mädchenschule

Die achtteilige Serie spielt an Halloween 2004 an einer katholischen Mädchenschule. Im Mittelpunkt steht das Tanzteam "The Lions" um die Kapitäninnen Anya (Kristina Bogic) und Elise (Sara Boustany), zwischen denen sich eine heimliche lesbische Beziehung entwickelt. Bei der Aufnahmefeier für das neue Mitglied Grace in einem verlassenen Kloster nehmen die Schülerinnen Ecstasy und spielen eine Teufelsanrufung nach. Grace verträgt die Droge nicht und liegt kurz darauf scheinbar tot im Wald. Die Clique versucht, den Vorfall zu vertuschen  bis die Mädchen Visionen bekommen und die Kleinstadt in Massenhysterie verfällt. Zum Ensemble gehört auch die queere Reality-TV-Bekanntheit Gabby Windey ("The Traitors"), Riley Keough ist ausführende Produzentin.



| Direktlink | Deutscher Trailer zu "The Body"

Hinter "The Body" steht die 31-jährige Autorin und Regisseurin Quinn Shephard ("Under the Bridge"), die gemeinsam mit Gina Gammell als Showrunnerin fungiert. Shephard wuchs in einer evangelikalen Familie auf und ist selbst queer. Die Serie persifliere "einige der Traumata, die man erlebt, wenn man queer und unterdrückt aufwächst", sagte sie dem Netflix-Magazin "Tudum". Ihr Ziel sei gewesen, eine "sehr ungeschönte, chaotische erste queere Liebesgeschichte" zu erzählen. Auf die Petition reagiert haben weder Netflix noch die Showrunnerinnen. Dem Branchenblatt "Variety" sagte Shephard aber, die Serie sei bewusst offen für Interpretationen und solle "den Glauben nachahmen". Schauspieler Marcel Ruiz, der in der Serie Tyler Flores spielt, fragte im Gespräch mit dem Portal "Decider": "Ich frage mich, ob all die Leute, die die Petition unterschrieben haben, die Serie gesehen haben?"



Gegenpetition fordert zweite Staffel



Beim Publikum ist "The Body" ein Hit. Nach Netflix-Angaben wurde die Serie in ihrer zweiten Woche 9,5 Millionen Mal abgerufen, ein Plus von 86 Prozent gegenüber der Startwoche. Damit war sie die meistgesehene englischsprachige Serie auf der Plattform und landete in 90 Ländern in den Top Ten, in Deutschland erreichte sie Platz zwei. Eine Gegenpetition, die eine zweite Staffel fordert, kommt bislang auf rund 74.000 Unterschriften. Die "NZZ am Sonntag" nennt die Serie "eine sapphische Ode an den Zeitgeist der 2020er Jahre", der britische "Guardian" stellte fest, in der lesbischen Community seien alle von "The Body" besessen.

Auch Wirbel um "The Hunting Wives"

Auch eine weitere Netflix-Serie mit lesbischen Szenen sorgte in den vergangenen Tagen für Empörung im konservativen Lager. Donald Trump Jr., Sohn von US-Präsident Donald Trump, beschwerte sich an Thanksgiving auf X über einen Clip aus der zweiten Staffel von "The Hunting Wives", die am Feiertag (26. November) gestartet war. Netflix hatte eine 16-sekündige Szene veröffentlicht, in der sich die Figuren Margo (Malin Åkerman) und Sophie (Brittany Snow) im Bett leidenschaftlich küssen, versehen mit dem Kommentar "This Thanksgiving plate" (etwa: Dieser Thanksgiving-Teller).



"Was stimmt nicht mit euch??? Es ist Thanksgiving", antwortete Trump Jr. Netflix ließ sich nicht beirren und legte mit dem Post "Happy Thanksgiving?" nach. Im Netz erntete der 48-Jährige vor allem Spott: Er sei "der erste Mann, der zwei sich küssende Frauen nicht heiß findet", hieß es in einem Kommentar. Der Präsidentensohn ist bereits mehrfach mit queerfeindlichen Äußerungen aufgefallen  trans Personen bezeichnete er etwa als "gewalttätigste inländische Terrorbedrohung" der USA. (cw)