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In Berlin-Kreuzberg ist einem schwulen Mann nach einem Treffen über eine Dating-App mit vorgehaltener Waffe das Auto geraubt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich der 24-Jährige am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz in der Alexandrinenstraße mit einem der Tatverdächtigen verabredet. Gegen 12:45 Uhr soll dieser zu ihm ins Auto gestiegen sein und ihn mit einer Schusswaffe aufgefordert haben, das Fahrzeug zu verlassen. Anschließend stieg eine zweite Person ein, beide fuhren mit dem Wagen davon.



Laut dem schwulen Anti-Gewalt-Projekt Maneo richtete der Tatverdächtige die Waffe auf den Kopf des Mannes und forderte Geld, die zweite Person zog ihn aus dem Auto. Neben dem Wagen nahmen die beiden demnach auch seine Geldbörse mit. Der Mann blieb körperlich unverletzt.

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Mutmaßlicher Täter festgenommen

Weil er sein Auto über eine Ortungskarte in der Geldbörse orten konnte, stoppte die Polizei den Wagen wenig später in der Zossener Straße und nahm zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren fest. Die Waffe stellte sich als Schreckschusspistole heraus. Die Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Fachkommissariate der Polizeidirektion 5 ermitteln wegen schweren Raubes und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Maneo rät, sich für ein erstes Date an einem öffentlichen Ort zu treffen und einer Vertrauensperson mitzuteilen, wann und wo man verabredet ist.

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (cw)