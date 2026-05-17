Heute, 16:44h 3 Min.

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Vanessa "Nessi" Borck (30) ist verheiratet. Die lesbische Influencerin und ihre Freundin Lara Denona (30) haben sich in Las Vegas das Jawort gegeben. "We said yes (in Las Vegas)", schreibt das Paar am Wochenende zu mehreren Fotos auf Instagram. Auf einem der Bilder ist auch ein Zertifikat zu sehen, auf dem die Namen Lara Denona und Vanessa Borck sowie das Hochzeitsdatum April 2026 stehen.



Bei dem Dokument handelt es sich nicht um eine Heiratsurkunde, sondern um ein sogenanntes "Certificate of Commitment". Dieses wird bei symbolischen Trauungen in Las Vegas ausgestellt und hat keine rechtliche Gültigkeit.



Für ihren großen Tag haben sich die beiden Bräute fast im Partnerlook gestylt. Beide trugen weiße Midikleider, die eine mit Bustier-Oberteil, die andere mit Neckholdertop. Dazu kamen jeweils ein Schleier und ein kleiner Strauß roter Rosen. An den Füßen: weiße Sneaker statt High Heels. Auf den Fotos liegen sich die frisch Vermählten in den Armen und küssen sich.

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Burger und Pommes zum Jawort

Auch die Feier fiel nicht gerade klassisch aus. Statt eines Festmenüs gab es Burger und Pommes, zum Ausklang des Tages folgten Drinks im Spielcasino.



Zwischen den beiden ging es schnell. Kennengelernt haben sich Borck und Denona im Januar 2026 in einem Club. Ernst wurde es aber erst im März, nachdem Borck in der zweiten Folge von "Let's Dance" ausgeschieden war. In ihrer Show "Nessi in Love" nannte sie die Wochen danach selbst ein "exzessives Dating": mehrere Tage am Stück zusammen, dann wieder einige Tage Pause.



Partnerringe gab es schon im Frühjahr



Mitte Mai machte Borck die Beziehung öffentlich, eine Woche später stellte sie Lara in einem Interview erstmals vor (queer.de berichtete). Die Kölnerin hat einen Master in Sportbusiness Management und arbeitet im Projektmanagement. Mit der Öffentlichkeit hatte sie bis dahin keine Berührungspunkte.



Schon damals deutete vieles auf eine gemeinsame Zukunft hin. Die beiden trugen bereits Partnerringe und Partnerarmbänder, im Gespräch mit "Bild" sprach das Paar vom Wunsch, zusammenzuziehen und eine "kleine Familie" aufzubauen. Auch Borcks Tochter Livi hatte Lara da schon kennengelernt. In "Nessi in Love" sagte Borck über ihre Freundin: "Ich weiß, sie ist nicht meine erste Liebe  aber ich hoffe meine letzte."

Glückwünsche von der Ex-Frau

Für Borck ist es nicht die erste Ehe. Unter dem Hochzeitspost meldete sich auch ihre Ex-Frau Ina Borck zu Wort. "Alles Gute für euch & Glückwunsch", kommentierte sie.



An Inas Seite war Borck als "Coupleontour" mit Pärchen-Content auf Instagram und TikTok bekannt geworden. Im September 2024 machten die beiden ihre Trennung öffentlich. Kurz darauf suchte Borck als "Princess Charming" bei RTL+ nach einer neuen Liebe, am Ende allerdings ohne Happy End (queer.de berichtete).



Beruflich steht der 30-Jährigen ebenfalls ein Neuanfang bevor. Anfang November verkündete sie, dass sie die zweite Staffel der queeren Joyn-Datingshow "Love Hunter" moderiert (queer.de berichtete). Es ist ihre erste eigene Moderation, die neuen Folgen sind für das Frühjahr 2027 angekündigt. (spot/cw)