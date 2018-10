Ab 18. Oktober 2018 im Kino: "Girl" erzählt die Geschichte des 15-jährigen trans Mädchens Lara, die Balletttänzerin werden will. Als sie an einer renommierten Akademie unter Vorbehalt angenommen wird, zieht sie mit ihrem Vater und ihrem kleinen Bruder nach Brüssel. Währenddessen versucht Lara noch einen zweiten Kampf zu gewinnen: Sie will sich einer Geschlechtsanpassung unterziehen.