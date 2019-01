Das Bangkok Art and Cultural Center (BACC) zeigt vom 23. November 2019 bis März 2020 die Ausstellung "Spectrosynthesis II: Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia" mit über 200 Werken von 50 queeren Künstlern aus verschiedenen asiatischen Ländern. Hier: Michael Ishaowanasai, Thailand, Portrait of Man in Habits #1 (2000)