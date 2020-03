Aufgewachsen im von Verbrechen heimgesuchten No Man’s Land, sieht es die Polizistin Riley als ihre Pflicht an, für Recht und Ordnung zu sorgen. Doch das korrupte Polizeikommissariat und die immer mysteriöser werdenden Fälle machen diesen Job alles andere als einfach. Und auch die nächtlichen Ablenkungsversuche, in Bars und im Bett mit hübschen Frauen, helfen ihr nur bedingt beim Bewältigen der dunklen Seite ihres Lebens. Ein neuer Mordfall wird für Riley schließlich zum Beginn einer unerwarteten und übernatürlichen Reise. Denn einerseits gibt es da plötzlich diese neue, hübsche Gerichtsmedizinerin, Gillian, die Riley mit ihrem Charme gehörig den Kopf verdreht. Andererseits erfährt Riley, dass No Man’s Land das Schlachtfeld eines bereits jahrhundertelangen Krieges zwischen Engeln und Dämonen ist, in dem sie eine entscheidende Rolle spielt. Denn jede Seite wählt einen sterblichen Champion auf der Erde, der für sie in den Krieg zieht - und Riley ist nun die letzte Chance der Engel, gegen das Böse zu bestehen.