In ihrer verspielten Coming-of-Age-Komödie setzen die Regisseure Thiago Cazado (der zudem in der Rolle des Mario zu sehen ist) und Mauro Carvalho dem religiösen Konservatismus in der brasilianischen Provinz die mitreißende Geschichte einer emotionalen und sexuellen schwulen Erweckung entgegen. „Cousins“ zieht seine Energie nicht nur aus der Leidenschaft und dem Humor seiner optimistischen Erzählung, sondern auch aus der erotischen Chemie zwischen Cazadi und Lucas-Darsteller Paulo Sousa, der in Brasilien bereits als Nachwuchsstar gehandelt wird.



