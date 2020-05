Pro-Fun Media hat Tor Ibens neuen Film "Orfeos Traum" fürs Heimkino veröffentlicht: Enis und Philipp sind beste Freunde und verbringen ihre Freizeit am liebsten gemeinsam im Fitnessstudio. Eine Zeit, die vor allem Philipp genießt. Denn Philipp ist schwul und hat ein Auge auf seinen Kumpel geworfen, dem er immer wieder sexy Selfies schickt. Enis zeigt sich davon jedoch völlig unbeeindruckt und konzentriert sich lieber auf die Uni. Als Philipp eine Reise nach Griechenland gewinnt, überredet er Enis, ihn zu begleiten. Und während Philipp hofft, dass diese Reise ihre Beziehung zueinander ändern wird, sieht Enis darin lediglich einen gemeinsamen Urlaub. Zusammen erkunden sie die Insel unter der heißen Sommersonne, bis sie sich bei einer ihrer Exkursionen an einem menschenleeren Ort verlaufen. Doch dann treffen sie auf den geheimnisvollen Hercules, der ihnen einige mythische Geschichten erzählt. Sie verbringen die Nacht in einer Höhle und träumen den gleichen, magischen Traum. Und am Morgen danach ist plötzlich alles anders zwischen den beiden. Verbindet sie nun doch mehr als nur Freundschaft?





