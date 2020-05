Sean Mathias' Film „Bent“ ist eine erschütternde Erinnerung an die Grauen der Homosexuellen-Verfolgung durch die Nazis – und ein zutiefst berührendes Zeugnis davon, dass sich Liebe und Menschlichkeit selbst in der dunkelsten Stunde nicht brechen lassen. Jetzt kehrt der Klassiker des queeren Kinos in digital restaurierter Fassung zurück!





Facebook

Twitter

Tumblr

Pinterest

Teilen:









Quelle: Edition Salzgeber Nächstes Bild:Quelle: Edition Salzgeber