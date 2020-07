Mehrere hundert Menschen beteiligten sich am Sonntag, den 28. Juni, an der "Tour de Rainbow" des CSD in Düsseldorf, der ursprünglich zusammen mit den Eurogames im August stattfinden sollte. Die queeren Spiele wurden inzwischen ganz abgesagt (queer.de berichtete). Die Fahrrad-Demo zeigte zugleich, was möglich ist: Abstände wurden recht gut eingehalten, aktuelle Themen wie die Lage in Polen mit den "LGBT-freien Zonen" und dem Präsidentschaftswahlkampf in Reden und Botschaften aufgegriffen (Warschau ist eine Partnerstadt).





Quelle: nb Nächstes Bild:Quelle: nb