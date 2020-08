In Hamburg haben am Samstag rund 2.500 Menschen an der ersten CSD-Fahrraddemonstration in der Hansestadt teilgenommen - im ersten Block fuhren auch der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) mit.



