Ab 10. September 2020 im Kino: In der witzigen Culture-Clash-Komödie "Kiss Me Kosher" will die Israelin Shira ihre deutsche Freundin Maria heiraten - sehr zum Ärger von Shiras Oma Berta, die den Holocaust überlebt hat.





