Adrian (25), Student, Berlin, Single seit 2019. Der Deutsch-Türke Adrian möchte bei Prince Charming ein Exempel statuieren und "zeigen, dass es sich immer lohnt, sich für sich selbst zu entscheiden und selbstbewusst zu sein." Erst durch seine bisher längste Beziehung zu einer Frau (2012-2015) hat er zu sich selbst gefunden und konnte sich outen. "Selbst im Fitness-Studio weiß jeder Bescheid. Zu meiner Verwunderung erfahre ich dort so viel Toleranz und Respekt, auch von Muslimen, dass ich nur sagen kann, wer selber respektiert und sich nicht separiert, erfährt genauso Respekt. Am Ende definiert dich dein Charakter und nicht deine Sexualität!" Der Süßigkeiten-Liebhaber steht auf Ricky Martin und ist als Fun Fact ebenso wie Goethe Linkshänder. So zitiert er auch gerne aus Goethes Faust: "Ich bin zu alt, um nur zu spielen. Zu jung, um ohne Wunsch zu sein." Ein Wunsch ist, hier vielleicht auf die große Liebe zu treffen.