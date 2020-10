Kinostart "I Miss You" am 8. Oktober 2020: Nach dem Tod seines Sohnes Gabriel reist der stark religiöse Jorge vom konservativen Bolivien nach New York City, um zu begreifen, was seinen Sohn in den Selbstmord trieb. Hierzu konfrontiert Jorge Gabriels Geliebten Sebastian. Jorges Unvermögen die Homosexualität seines verstorbenen Sohnes zu akzeptieren, lässt ihn und Sebastian immer wieder aneinander geraten. Dies hält Sebastian jedoch nicht davon ab, seine schmerzende Sehnsucht nach Gabriel in einem kühnen und grenzenverschwimmenden Theaterstück zu verarbeiten.