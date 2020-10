Das französische Drama "7 Minuten" von Ricky Mastro ist jetzt fürs Heimkino erschienen.



Inhalt: Als der 55-jährige Polizist Jean seinen Sohn Maxime und dessen Freund Kevin tot in einem Hotelzimmer auffindet, bricht für ihn die Welt zusammen. Zu Trauer und Hilflosigkeit stellen sich bald unzähligen Fragen, als Jean der Autopsie-Bericht vorgelegt wird. Maxime starb 7 Minuten nach seinem Liebhaber an einer Überdosis GHB. Was ist in diesen 7 Minuten passiert? Hätten die Jungs noch gerettet werden können? Warum hat Maxime keine Hilfe gerufen?



In der Hoffnung, Antworten auf seine Fragen zu finden, zieht es Jean schließlich in den Stammclub seines Sohnes: das "Bisou". Unter dem Deckmantel einer falschen Identität stellt er dort Nachforschungen an und lernt dabei einen Freund seines Sohnes, den schönen Fabien, kennen.



Fabien fühlt sich wie magisch zu Jean hingezogen, und je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto weniger kann sich Jean Fabiens Anziehungskraft entziehen. Und ehe er sich's versieht, wächst in Jean der Wunsch, tiefer in die Welt seines Sohnes einzutauchen...