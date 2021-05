Name: Anja



Alter: 30



Wohnort: Leipzig



Instagram: @anjawinter_official



Lebensmotto: "What's meant to be will find a way."



Womit bringst Du andere um den Verstand? "Mit meinem Lachen."



Warum "Princess Charming"? "Für lesbische Frauen gibt es allgemein nicht so viele Bars oder Clubs wie für schwule Männer. Deswegen finde ich es gut, dass es jetzt eine lesbische Dating-Show gibt."



Liebe ist ...? "… seine Fehler zu kennen und sich trotzdem zu lieben."



Funfact: "Ich kann mit der Zungenspitze meine Nase berühren."



