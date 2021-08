Name: Arne

Alter: 40

Wohnort: Bremerhaven

Beruf: Operations in einer großen Reederei

Instagram: @keepingupwitharne

Lebensmotto: Ich versuche alles im Leben mit einer positiven Einstellung anzugehen.

Wie bringst du Boys um den Verstand? Mit Charme, Authentizität und Humor. Ich habe die Gabe, über mich selbst lachen zu können.

Liebe ist … wenn man sich in allen Situationen das Bad teilt.

Größte Sucht: Als Diabetiker weiß ich, was es heißt, abhängig zu sein, daher bin ich etwas sensibel gegenüber Dingen, die abhängig machen können. Daher würde ich nicht sagen, dass ich eine Sucht habe.

Funfact: In meinem engsten Familien- und Freundeskreis leben 20 Kinder zwischen frisch geboren und 15 Jahren.



