Die erste Bi+Pride-Demonstration in Deutschland fand am 25. September 2021 in Hamburg statt – bewusst am Wochenende nach dem Tag der bisexuellen Sichtbarkeit. Nach Angaben der Veranstalter*innen beteiligten sich rund 500 Personen.



