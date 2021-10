Zum CSD in Düsseldorf haben nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag rund 4.000 Menschen mit einer farbenfrohen Demonstration ein Zeichen für Vielfalt und Respekt gesetzt, darunter sehr viele junge Menschen mit Regenbogen- und Transflaggen. Damit waren die Erwartungen der Veranstalter*innen um ein Vielfaches übertroffen worden: Sie hatten mit etwa 1000 Teilnehmenden für die Kundgebung unter dem Motto "Solidarität hat viele Farben" gerechnet, die von einem dreitätigen Straßenfest umrundet wird. Am Freitag war am Rheinufer ein Mahnmal enthüllt worden, der neue "Ort für die Erinnerung und Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt" (queer.de berichtete). (nb/dpa)





