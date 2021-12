Der neue Band der "Mein schwules Auge / My Gay Eye" möchte einladen, wieder nach draußen zu gehen und das Leben zu feiern. So finden sich hier Bilder und Texte zum Thema Cruising und Sex in Parks, an Pools und Stränden, beim Wandern und Reisen, Sportswear und FKK in der Sommerhitze und last but not least eine große Überraschung im kühlen Dunkel einer römischen Basilika.



Nächstes Bild:





Galerie zu:

» Mein schwules Auge



Quelle: konkursbuch Verlag Nächstes Bild:Galerie zu:Quelle: konkursbuch Verlag