Am 21. April 2022 startet der für 6 Cèsars nominiere Film von Catherine Corsini "In den besten Händen" über das lesbische Paar Raphaela und Julie, über Pflegenotstand und über die Spaltung der Gesellschaft, bundesweit in den Kinos.



