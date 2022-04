Am Abend des 20. April 2022 wurde der pinke Teppich im Filmpalast Köln ausgerollt, denn die zweite Staffel der schwulen ARD-Dramady "All you need" feierte Premiere. Die zahlreich erschienenen Gäste konnten die ersten drei Folgen der neuen sechsteiligen Staffel sehen, um zu erfahren, wie es nach dem Cliffhanger der ersten Staffel und dem Seitensprung unter Freunden mit der Berliner Clique weitergeht.





Facebook

Twitter

Tumblr

Pinterest

Teilen:









Quelle: ARD Degeto / UFA Fiction / Raphael Stötzel Nächstes Bild:Quelle: ARD Degeto / UFA Fiction / Raphael Stötzel