Name: Anastasia

Alter: 26

Beruf: gelernte Bankkauffrau und Immobilienmaklerin

Wohnort: Kempten im Allgäu

Instagram: @sia__wine

Lebensmotto: "Rock your life!"

Womit bringst du andere um den Verstand? "Vermutlich damit, dass ich einfach so bin, wie ich bin. Kein Verstellen, geradeheraus, mit der Seele und dem Herzen anwesend."

Warum "Princess Charming"? "Die Bewerbung war eine total spontane Idee. Bei mir im Allgäu gibt es einfach keine Community."

Liebe ist ...? "… das Wertvollste, was wir in uns tragen und geben können."

Funfact: "Ich lache oft wie ein Elch über meine eigenen Witze. Manchmal vielleicht etwas zu lang."