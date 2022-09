Name: Fabian Fuchs (Prince Charming)

Alter: 33

Wohnort: Berlin

Beruf: Vorstandsberater in einem globalen, börsennotierten Internetunternehmen

Instagram: @fab.fox

Dein Lebensmotto: : Es zählt nicht, wer du gestern warst, sondern, wer du heute bist und morgen sein kannst.

Single seit: 2017



Beschreibe dich selbst: Ich habe viel Energie und Lust aufs Leben. Meiner Abenteuerlust komme ich auf Reisen nach. Ich stecke mir hohe Ambitionen in vielen Lebenslagen. Viel Freude bereiten mir mein intensiver Beruf, aber auch vielfältige sportliche Aktivitäten und Gesellschaft mit Freunden und Familie. Gesunder Optimismus, eine Prise Humor und Charme sind mein ständiger Begleiter. In einer Beziehung suche ich jemanden zum Pferdestehlen.



Fun Fact(s) über dich



Zu meinem 30. Geburtstag bin ich mit 60 Freunden als Nonnen verkleidet in Anlehnung an meinen Lieblings-Kinder-Film "Sister Act" vom Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor gelaufen. Wir haben und wir haben auf dem Weg an jeder Sehenswürdigkeit angehalten und Fotoshootings gemacht.

Ich liebe das Reisen und habe schon 6 Kontinente und über 30 Länder bereist

Ich habe einen Teddybär im Bett mit dem ich ab und zu kuschle. In Zukunft aber hoffentlich mehr mit meinem Traummann als meinem Teddy ;-)



