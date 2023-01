"Close" von Lukas Dhont ist ein feinfühliger Film über die 13-jährigen Jungs Rémi (Gustav De Waele) und Léo (Eden Dambrine), deren intensive Freundschaft durch äußeren Druck auf eine harte Probe gestellt wird. "Close" startet am 26. Januar 2023 bundesweit in den Kinos und vertritt Belgien im Oscar-Rennen in der Kategorie Best International Feature Film.