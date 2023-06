François Ozons neuer Film "Mein fabelhaftes Verbrechen" ist eine moderne Hommage an die goldene Hollywood-Ära voller witziger Seitenhiebe auf die Filmindustrie – am 6. Juli 2023 startet er endlich auch in Deutschland.







