Das queere Beziehungsdrama von Ira Sachs über ein schwules Paar, dessen Ehe in eine Krise gerät, als einer der beiden eine leidenschaftliche Affäre mit einer jüngeren Frau beginnt, startet am 31. August 2023 in den Kinos.







