Am 21. Juni fand im Zentrum von Kiew der zehnte KyivPride-Marsch unter dem Motto "Recognise Our Families" statt. Rund 5.000 Menschen zogen durch die Innenstadt doch die Abschlussreden wurden durch einen russischen Raketenangriff unterbrochen, woraufhin sich die Menge in Schutzräume begab.
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KyivPride 2026 - Bild 1/60
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