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KyivPride 2026 - Bild 1/60

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Am 21. Juni fand im Zentrum von Kiew der zehnte KyivPride-Marsch unter dem Motto "Recognise Our Families" statt. Rund 5.000 Menschen zogen durch die Innenstadt  doch die Abschlussreden wurden durch einen russischen Raketenangriff unterbrochen, woraufhin sich die Menge in Schutzräume begab.

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