Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Juli 2018

» Tagesspiegel über Berliner CSD-Gründer Bernd Gaiser: Der Queereinsteiger

Vor 40 Jahren gründete Bernd Gaiser mit anderen Homosexuellen den Berliner Christopher Street Day. Der Kampf, sagt er, ist noch nicht vorbei.

» Deutschlandfunk über HIV-Infektionen: Schlechter Schutz für verfolgte Minderheiten

Rund 37 Millionen Menschen weltweit sind mit HIV infiziert. Während die Zahl der Infektionen in Deutschland niedrig bleibt, steigt sie in Russland und in einigen Ländern Osteuropas. Der Grund: der mangelnde Schutz verfolgter Minderheiten. Das ist eins der Kernthemen der Internationalen Aids-Konferenz, die heute in Amsterdam beginnt.

» Deutschlandfunk zur Debatte um Homosexualität in Tunesien: "Ehemann gehört zur Ehefrau"

In Tunesien wird kontrovers über Reformpläne debattiert, Homosexualität weniger streng zu bestrafen. Die einen sagen: "Homosexualität steht der Scharia entgegen, sie ist verboten. Die anderen sagen: Zumindest entwürdigende Analuntersuchungen müssen abgeschafft werden.

» Lars Klingbeil im vorwärts zum CSD: Für eine offene Gesellschaft gegen den Rechtsruck

Zum 40. Mal wird in diesem Jahr in Deutschland der Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Der Tag, an dem sich 1969 in der New Yorker Christopher Street Homo- und Transsexuelle gegen gewalttätige Polizeirazzien wehrten. Seitdem kämpft die queere Community weltweit mit jährlichen CSD-Demonstrationen gegen Diskriminierung. In Deutschland finden sie in diesem Jahr in 25 Städten statt.

» bento: Diese neue "Supergirl"-Schauspielerin wird die erste Trans-Superheldin im TV

Und sie wird von einer echten Trans-Aktivistin gespielt – drei Fakten

» taz: Begehren ist kein elitäres Privileg. Deshalb braucht es PrEP als Kassenleistung, sagt Sven Lehmann

"Menschen können sexuell freizügig leben und trotzdem beziehungsfähig sein."

» nachrichten.at über queere Jugendgruppe: "Als ob man ein falscher Mensch wäre"

Menschen, die homosexuell sind oder sich im Geschlecht nicht zurechtfinden, werden nach wie vor diskriminiert eine HOSI-Gruppe bietet Jugendlichen einen geschützten Raum.

» Tagesspiegel für Tag der Toleranz als Feiertag: Ein Leuchtsignal gegen den braunen Nebel

Berlin ist bunt und gerade durch seine Vielfalt einzigartig. Deshalb sollte der internationale Tag für Toleranz zum Feiertag ernannt werden.

» Norddeutsche Neueste Nachrichten über CSD Rostock: Vielfalt auf dem Lehrplan

3000 Teilnehmer beim CSD unter dem Motto Akzeptanz beginnt im Kopf Kein Schritt zurück.

» Mönchengladbach: Rheydt feiert Christopher Street Day

Unter dem Motto Die Welt ist bunt demonstrierten Homosexuelle am Samstag für Freiheit, Gleichheit und gegen Rechtsruck in der Gesellschaft. Gefeiert wurde auch, aber der CSD soll keine Wohlfühlveranstaltung sein.

» Frankfurter Neue Presse: Tanz um den Regenbogen beim Frankfurter CSD

Regenbogenfarben, viel nackte Haut und markige Sprüche haben die Frankfurter Innenstadt am Wochenende beim 26. Christopher Street Day (CSD) zu einem Treffpunkt für Toleranz, Liebe und Vielfalt gemacht.

» Leipziger Volkszeitung über CSD: Lebensfroh gegen Hass im Alltag

Regenbogenbunt und friedlich ist am Sonnabend die Woche zum Christopher Street Day (CSD) zu Ende gegangen. Etwa 6000 Menschen nahmen am Straßenfest und dem Demonstrationszug durch die Leipziger Innenstadt teil. Am Abend gabs dann noch eine fetzige Fete im Täubchenthal.

22. Juli 2018

» taz über Homo-"Heiler": Nackttänze und kalte Duschen

Manche Ärzte glauben immer noch, Homosexualität sei eine Krankheit. Für Jugendliche kann die sogenannte Konversionstherapie gefährlich sein.

» wendland-net.de: CSD in Salderatzen – eine quietschebunte Fotostrecke

Viele hatten gehofft, dass der Christopher Street Day Umzug in Salderatzen auch dieses Jahr, wie fast immer, Regen mit sich bringen würde. Die Hoffnung wurde enttäuscht.

» TAG24: Lack, Leder und viel pink! Fetisch-"Welpe" bei lesbisch-schwulem Stadtfest

Reges Treiben beim 26. Lesbisch-schwulen Stadtfest in Berlin-Schöneberg. Zu dem zweitägigen Fest der Gay-Community kommen rund 350.000 Besucher.

» Philippinen Magazin: Manilas "Golden Gays" singen zum Abendessen

Manila, Philippinen - Al Enriquez wirft seine fadenscheinigen Straßenverkäuferklamotten wie tote Haut ab und entwickelt eine voguish, blinzelnde Luft, sobald er in ein hauchdünnes Kleid und eine Perücke mit festen blonden Locken schlüpft.

» Griechenland Zeitung: Zwei Frauen heirateten auf der Sappho-Insel Lesbos

Am Strand von Eressos auf Lesbos schlossen am Donnerstag zwei Britinnen den Bund der Ehe.

» taz über Berliner Dyke*March: Lesbische Lebensfreude feiern

Nächsten Freitag gehen Lesben und ihre Freunde zum sechsten Mal für mehr Sichtbarkeit beim Dyke*March auf die Straße.

» Welt: Kubas neue Verfassung macht Weg für Homo-Ehe frei

Parlament beginnt mit Beratungen über umfassende Reform

» VICE: Engel mit Teufelsfratze – So brutal und düster sind Mateus Portos Fotos gar nicht

Trotz Fliegen oder Schrauben im Gesicht.