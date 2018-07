Ausgewählter Artikel:

» (25.07.2018) ze.tt: Wie Tugay versuchte, seine Homosexualität wegzubeten

Homosexualität und Islam müssen sich nicht ausschließen, weiß Tugay heute. In der ersten Folge von Out Now! erzählt er, wie schwer der Weg zu dieser Erkenntnis war.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Juli 2018

» ze.tt: Wie Tugay versuchte, seine Homosexualität wegzubeten

Homosexualität und Islam müssen sich nicht ausschließen, weiß Tugay heute. In der ersten Folge von Out Now! erzählt er, wie schwer der Weg zu dieser Erkenntnis war.

» Mitteldeutsche Zeitung: "Svenja will ein Junge sein" – So kann an Kitas über Sexualität aufgeklärt werden

Der Medienkoffer mit Büchern und Spielen, der Kita- und Grundschulkindern die Vielfalt der Familienformen näherbringen soll, ist aus Sicht des Gleichstellungsministeriums ein Renner.

» Zitty interviewt Lucie Veith: "Man kann ein Geschlecht nicht diktieren"

Beim diesjährigen CSD ist Intersexualität ein großes Thema. Damit kehrt die Parade zurück zu ihren radikalen Wurzeln CSD Berlin 2018. Alles nur noch Spaßparade? Mitnichten. In seiner 40. Ausgabe findet der große Christopher Street Day, kurz CSD, hoffentlich zu der politischen Radikalität zurück, aus der er geboren wurde, im Gedenken an den Sommer 1969, die

» Deutsche Welle interviewt Reproduktionsmediziner: "Soll man das austesten?"

Vor 40 Jahren kam das erste Retortenbaby zur Welt. Wolfgang Würfel, Professor für Gynäkologie und Mitbegründer des Kinderwunsch-Zentrums München, sieht noch viele offene Fragen, was die Reproduktionsmedizin leisten darf.

» Human Resources Manager: Was das neue Familienbild für die Arbeitswelt bedeutet

Das antiquierte Rollenbild aus der Nachkriegszeit ist überholt, das klassische Familienbild hat ausgedient. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeitswelt.

» OMR über Dating-Apps und Pride-Ads: So geht Digitalmarketing für die LGBTI-Zielgruppe

Nur wenige Brands richten sich in Kampagnen gezielt an die LGBTI-Community. OMR erklärt, warum das verschenktes Potenzial einer spannenden Zielgruppe ist.

» Focus: Nach zehn Jahren outete sich mein Mann als Frau – so hat sich unsere Ehe verändert

Peter ist Berufssoldat und Tinas große Liebe. Sie heiraten, leben eine fast spießige Zweisamkeit. Dann rückt er irgendwann raus mit der Wahrheit: Er fühle sich als Frau, immer schon. Tina (59) über ihr Zusammensein mit Lisa, die einmal Peter war.

» MDR: Der Weg einer transsexuellen Studentin zur Frau

Anna Kluge ist eine Frau im Körper eines Mannes. Die Transsexuelle soll vor der Moritzbastei in Leipzig körperlich angegriffen worden sein. Über die alltäglichen Schwierigkeiten berichtet sie in einem Gespräch.

» Horizont: So emotional macht sich Coca-Cola für sexuelle Vielfalt stark

Seit Wochen fordern Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender beim CSD ihre Rechte ein. Nachdem bereits Unternehmen wie Warsteiner und Vodafone ein Zeichen für die LGBTQ-Community setzten, meldet sich mit Coca-Cola nun auch eine globale Marke zu Wort.

» rbb24: "Öffentlich schwul sein ist Voraussetzung für ein tolles Leben"

Üble Beschimpfungen von Homosexuellen waren für Bernd Gaiser Anlass, den ersten deutschen Christopher Street Day zu organisieren. Nach 40 Jahren CSD in Europa sind große Fortschritte gemacht. Gaiser ging es aber immer auch um etwas Persönliches.

» Noizz: Warum Conchita Wurst die Welt-Aids-Konferenz eröffnet hat

Darüber zu sprechen, das ist es, was ich mache.

» ZEITjUNG: Warum es total okay ist, ab und zu mit der besten Freundin zu knutschen!

Diesmal in unserer Sex-Kolumne: Warum wir aufhören müssen, junge Mädchen dafür zu verurteilen, wenn sie aus Spaß mit der besten Freundin rummachen.

24. Juli 2018

» Mit Vergnügen Berlin: Wie steht es abseits von CSD und Regenbogenpartys um die Toleranz in Berlin?

Der Kampf für die Rechte von schwulen, lesbischen, intersexuellen und trans*Personen scheint in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber wie steht es abseits der Paraden und Regenbogenpartys um die Toleranz in der Stadt?

» salto.bz interviewt "Dolomiti Pride"-Organisator: "Diskriminierungen am Arbeitsplatz"

Andreas Unterkircher über den erfolgreichen Dolomiti Pride, Flüchtlinge die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden und über Diskriminierung am Arbeitsplatz.

» Deutschlandfunk über kirchliche Quergeister: Franziskus und die Gottesnarren

Italien ist stolz auf seine "Narren Gottes. Das sind Geistliche, die sich um Obdachlose, Arme, Prostituierte und andere sozial Ausgegrenzte kümmern – oft mit Methoden, die der Kirchenleitung missfallen. Diese Outsider waren bisher nur geduldet. Mit Papst Franziskus ändert sich das.

» taz über LGBT in Georgien: Tod durch ärztliches Unterlassen

Eine mit dem HI-Virus infizierte Trans-Gender-Frau stirbt an Tuberkulose. Ihr war eine spezielle Therapie verweigert worden. Das ist kein Einzelfall.

» Deutsche Welle: Ausgegrenzt und kriminalisiert – Schwules Leben in Indien

Ein Gesetz aus der Kolonialzeit zwingt Homosexuelle in Indien zu einem Leben im Schatten. DW-Reporterin Sonia Phalnikar hat einen Aktivisten im Norden des Landes besucht, der sich allen Hindernissen zum Trotz für die Rechte der Schwulen einsetzt.

» Weser-Kurier: CSD-Verein Bremen will de­mons­t­rie­ren statt feiern

Der Christopher-Street-Day-Verein Bremen stellt Forderungen an Gesellschaft und Politik. Es wird besonders für Barrierefreiheit demonstriert und am Rathaus soll wieder eine Regenbogenfahne hängen.

» Prenzlauer Berg Nachrichten: Letzte Ruhe für Lesben

Seit vier Jahren gibt es auf dem Georgen-Parochial-Friedhof I an der Greifswalder Straße ein Areal, auf dem nur lesbische Frauen bestattet werden dürfen. Warum, hat uns Mit-Initiatorin Usah Zachau erklärt.

» Deutschlandfunk zur Welt-Aids-Konferenz: Todesursache Politikversagen

Fehlenden politischen Willen, Geldmangel und Diskriminierung von Homosexuellen und Drogenabhängigen macht unser Kommentator Ralph Sina verantwortlich für steigende HIV-Infektionszahlen vor allem in Osteuropa. Die Politik könne das ändern, verhindere aber einen wirkungsvollen Kampf gegen die Epidemie.